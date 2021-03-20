В Госдуме и правительстве оценивают выплату дивидендов Сбера как поддержку для всей страны

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Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал годовому общему собранию акционеров компании принять решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 млрд руб. из расчета 18,7 руб. на одну акцию. За 2019 год Сбербанк выплатил акционерам столько же дивидендов и эта сумма стала рекордной дивидендной выплатой для РФ. «Мы выплатим 56% от нашей чистой прибыли — это рекордные дивиденды в процентах и такие же по сумме, как в прошлом году», - заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Сбербанк планирует и в дальнейшем направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли. Годовое собрание акционеров планируется провести 23 апреля и если решение будет принято, выплаты акционерам и в бюджет будут поступать уже в мае.

«Нам было очень отрадно принимать решение о выплате дивидендов, которые превысят обычный стандартный уровень, который мы обычно получаем от компаний с госучастием, - отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, возглавляющий Набсовет Сбербанка. - В чем причина такого решения? Мы видим, что несмотря на все трудности прошлого года, у Сбербанка очень устойчивое, динамичное развитие, хорошие финансовые показатели. Поэтому несмотря на все сложности с пандемией и экономикой, которые мы видели в прошлом году, Сбербанк сохраняет уровень дивидендных выплат».

«Хорошо помню дискуссию в Государственной думе и спекуляции отдельных фракций на тему приобретения акций Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния, - говорит депутат Госдумы, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. - Жизнь подтвердила правильность этого решения. Эффективная работа Сбера позволяет направить огромные средства на решение проблем людей, социально-экономическое развитие страны. Я глубоко убежден, что приобретение акций Сбера - на сегодняшний день, наиболее эффективное и успешное размещение средств Фонда национального благосостояния».

Как уже сообщала «НГ», если акционеры Сбербанка на годовом общем собрании решат выплатить обозначенные Наблюдательным советом дивиденды, половина этой суммы (211,2 млрд руб.) будет направлена в российский бюджет, в частности, в Фонд национального благосостояния. Это весьма существенная поддержка для государственный казны. Такая сумма может покрыть ежемесячные выплаты нуждающимся семьям на детей в возрасте от трех до семи лет в 2021 году (на это в РФ планируют потратить более 199 млрд руб). Поступившие в бюджет средства от дивидендов Сбербанка могут покрыть также половину затрат Пенсионного фонда РФ на осуществление ежемесячной денежной выплаты, которые составляют 425 млрд руб.