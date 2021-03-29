Минюст зарегистрировал объединение "Справедливой России" и еще двух партий

11:05 Источник: Интерфакс

Министерство юстиции зарегистрировало изменения в уставе партии "Справедливая Россия" (СР), согласно которым "эсеры" объединились с партиями "За правду" и "Патриоты России", сообщает пресс-служба СР.

"Юридические формальности объединения трех партий на основе "Справедливой России" завершены. В обновленном уставе партии закреплено новое название партии "Справедливая Россия - За Правду", а также появились новые должности высшего руководящего состава", - цитируют в пресс-службе слова лидера СР Сергея Миронова.

Отмечается, что главы присоединенных партий Геннадий Семигин и Захар Прилепин официально стали сопредседателями.

Поправки в устав "Справедливой России" были приняты на съезде партии 22 февраля: СР объединилась с "За правду" и "Патриотами России", Миронов был избран председателем объединенной партии, а Семигин и Прилепин - сопредседателями. Полное название партии было изменено на "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", а сокращенное - на "Справедливая Россия - За правду".

В объединенной СР рассчитывают занять второе место на парламентских выборах в сентябре, обогнав КПРФ и ЛДПР, об этом ранее заявлял Миронов.