Сергей Собянин и Елена Гагарина открыли выставку "Первый" в Музее космонавтики
14:40 12.04.2021
В Москве в Музее космонавтики открылась выставка «Первый», посвященная 60-летию первого полету человека в космос. В церемонии открытия экспозиции участвовали мэр столицы Сергей Собянин, старшая дочь первого космонавта Юрия Гагарина, генеральный директор музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина и ветераны отряда космонавтов. «Провели большую работу и организовали выставку «Первый», посвященную 60-летию первого полета человека в космос - полету Гагарина, - отметил Собянин. - Огромное спасибо десяткам наших музеев по всей стране, предприятиям ракетно-космической отрасли, семье Гагарина, что позволили создать эту уникальную выставку, посвященную первому полету человека в космос. Это событие, которое всегда останется с нами, всегда будет являться такой серьезной вехой в развитии цивилизации».
Как отметил градоначальник, в мегаполисе десятки тысяч людей работают в ракетно-космической отрасли и космонавтика имеет огромное значение для промышленности, экономики и науки Москвы. Также в Москве, по словам Собянина, идет создание нового Национального космического центра. «Он находится в стройке. Работа кипит. Так что нет никаких сомнений, что страна получит новый космический центр, современный, с передовыми технологиями», - заявил мэр.
Выставка в Музее космонавтики продлится до 12 сентября. Одним из центральных ее экспонатов стал спускаемый аппарат космического корабля «Восток», на котором 12 апреля 1961 года был совершен первый полет в космос. Также в экспозиции представлены катапультируемое кресло, документы Гагарина и его личные вещи.
НОВОСТИ
- 16:00 12.04.2021
- Продовольственная инфляция в России не замедляется - Росстат
- 15:32 12.04.2021
- Киев утверждает, что численность российских войск у границы с Украиной приближается к ста тысячам - СМИ
- 15:12 12.04.2021
- Лишь более 5% жителей планеты полностью вакцинировались от COVID-19 - Bloomberg
- 15:00 12.04.2021
- Пожарный погиб при пожаре в здании Невской мануфактуры в Петербурге - источник
- 14:47 12.04.2021
- Космонавт Романенко поставил точку в споре о высадке американцев на Луну и объяснил, зачем России нужна лунная база
- 14:32 12.04.2021
- Правительство вносит в Госдуму законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами
- 14:12 12.04.2021
- Российские космонавты уже не едят пищу из тюбиков
- 14:00 12.04.2021
- Песков не подтвердил информацию о планах сделать дни между майскими праздниками нерабочими
- 13:32 12.04.2021
- ЕГЭ в 2021 году пройдет по единому расписанию по всей стране - Рособрнадзор
- 13:20 12.04.2021
- Президиум ХДС выступил в поддержку Лашета как кандидата в канцлеры от консерваторов - ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать