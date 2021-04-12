Сергей Собянин и Елена Гагарина открыли выставку "Первый" в Музее космонавтики

14:40

В Москве в Музее космонавтики открылась выставка «Первый», посвященная 60-летию первого полету человека в космос. В церемонии открытия экспозиции участвовали мэр столицы Сергей Собянин, старшая дочь первого космонавта Юрия Гагарина, генеральный директор музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина и ветераны отряда космонавтов. «Провели большую работу и организовали выставку «Первый», посвященную 60-летию первого полета человека в космос - полету Гагарина, - отметил Собянин. - Огромное спасибо десяткам наших музеев по всей стране, предприятиям ракетно-космической отрасли, семье Гагарина, что позволили создать эту уникальную выставку, посвященную первому полету человека в космос. Это событие, которое всегда останется с нами, всегда будет являться такой серьезной вехой в развитии цивилизации».

Как отметил градоначальник, в мегаполисе десятки тысяч людей работают в ракетно-космической отрасли и космонавтика имеет огромное значение для промышленности, экономики и науки Москвы. Также в Москве, по словам Собянина, идет создание нового Национального космического центра. «Он находится в стройке. Работа кипит. Так что нет никаких сомнений, что страна получит новый космический центр, современный, с передовыми технологиями», - заявил мэр.

Выставка в Музее космонавтики продлится до 12 сентября. Одним из центральных ее экспонатов стал спускаемый аппарат космического корабля «Восток», на котором 12 апреля 1961 года был совершен первый полет в космос. Также в экспозиции представлены катапультируемое кресло, документы Гагарина и его личные вещи.