Космонавт Романенко поставил точку в споре о высадке американцев на Луну и объяснил, зачем России нужна лунная база

14:47

Космонавт Роман Романенко заявил, что уверен: представители США действительно побывали на Луне. Об этом Герой России заявил в ходе стрима в Instagram, посвященного Дню космонавтики. «Все спрашивают, правда ли американцы были на Луне. Поверьте мне, да, они были на Луне, - сказал Романенко. - Я на протяжении 10 лет ездил в США, готовился там к полетам и изучал американский сегмент МКС. Я постоянно общался с членами экипажа, и они мне честно, в подробностях, рассказывали, как экипаж «Аполлон-11» летал на Луну, какие они проходили подготовительные этапы, как они высаживались и что они там делали».

Как отмечает космонавт, сейчас России важно стремиться к созданию на Луне базы по добыче редких полезных ископаемых, поскольку использование лунных запасов приведет к прорыву в энергетике. «В лунном грунте есть гелий-3. Если на Земле его не более 35 тыс. тонн, то на Луне, из-за того, что там нет атмосферы, его от 500 тыс. до 2,5 млн тонн. Ученые посчитали, что 1 тонна гелия-3 в термоядерном реакторе даст столько энергии, сколько сжигание 15 млн тонн нефти. За весь в 2019 год Россия добыла 560 млн тонн нефти, а гелия-3 понадобилось бы всего 37 тонн. Это всего один автомобильный контейнер! Вот почему России так важно быть первой в новой космической гонке», — уверен Романенко.