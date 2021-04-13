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НОВОСТИ

Байден предложил Путину провести встречу в третьей стране

18:43 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден во вторник в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил провести саммит в третьей стране для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Вашингтоном и Москвой. Об этом говорится в опубликованном Белым домом письменном заявлении по итогам прошедшего телефонного разговора.

"Президент Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией, согласующихся с интересами США, а также предложил в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед США и Россией", - отмечается в документе.

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