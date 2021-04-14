0
0
62
НОВОСТИ

Войска США не смогут создать устойчивое правительство в Афганистане - Байден

21:55 14.04.2021

Присутствие американских военнослужащих в Афганистане не поможет создать устойчивое правительство этой азиатской республики. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, посвященной американской политике в Афганистане.

Он рассказал, что более 10 лет назад 44-й президент США Барак Обама попросил его посетить Афганистан и рассказать о ситуации в этой республике. "То, что я увидел во время этой поездки, укрепило мою убежденность в том, что только народ Афганистана имеет право и обязанность руководить своей страной, а увеличение и бесконечные американские ВС не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство", - подчеркнул глава государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:20 14.04.2021
К 1 мая силы НАТО начнут покидать Афганистан
0
75
22:10 14.04.2021
США начнут выводить свои войска из Афганистана 1 мая
0
89
21:40 14.04.2021
НАТО вскоре начнет вывод войск из Афганистана - СМИ
0
136
20:10 14.04.2021
В ФАС заинтересовались ростом цен в гостиничном бизнесе
0
213
20:00 14.04.2021
Путин доволен тем, как сотрудничают британская BP и «Роснефть»
0
247
19:17 14.04.2021
Федеральная палата адвокатов вручила награды государственным и общественным деятелям
0
262
19:10 14.04.2021
"Спутник V" начали производить в Сербии
0
302
19:00 14.04.2021
Американская разведка пока не знает, как произошло первое заражение COVID-19
0
331
18:45 14.04.2021
О месте проведения встречи Путина и Байдена говорить пока рано - МИД РФ
0
330
17:40 14.04.2021
В России сформируют единый регистр со сведениями обо всем населении страны - глава Минюста
0
364

Возврат к списку