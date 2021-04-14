Войска США не смогут создать устойчивое правительство в Афганистане - Байден
21:55 14.04.2021
Присутствие американских военнослужащих в Афганистане не поможет создать устойчивое правительство этой азиатской республики. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, посвященной американской политике в Афганистане.
Он рассказал, что более 10 лет назад 44-й президент США Барак Обама попросил его посетить Афганистан и рассказать о ситуации в этой республике. "То, что я увидел во время этой поездки, укрепило мою убежденность в том, что только народ Афганистана имеет право и обязанность руководить своей страной, а увеличение и бесконечные американские ВС не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство", - подчеркнул глава государства.
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