Россия должна отказаться от усиления войск у границ с Украиной, считают Меркель и Байден

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого обсуждалась обстановка на востоке Украины, ситуация в Афганистане в контексте дальнейшего присутствия там войск НАТО, а также борьба с пандемией. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер и президент обсудили ситуацию в Афганистане и дальнейшие шаги касательно присутствия войск НАТО. Они подчеркнули важность тесной координации и сотрудничества, а также продолжения политических усилий во благо страны", - отметил Зайберт. Ранее Байден официально объявил о решении вывести из Афганистана американские войска.

"Другой темой разговора была ситуация вокруг восточной Украины. Канцлер и президент были едины во мнении, что от России нужно потребовать отказаться от недавнего усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", - сообщил он.

Кроме того, по словам Зайберт, Меркель и Байден обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса. "Они подчеркнули важность предоставления глобального и справедливого доступа к вакцинам", - отметил представитель кабмина ФРГ. Канцлер и президент подчеркнули стремление двух стран стремиться к этому, сообщил Зайберт.