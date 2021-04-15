Россия должна отказаться от усиления войск у границ с Украиной, считают Меркель и Байден
09:32 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого обсуждалась обстановка на востоке Украины, ситуация в Афганистане в контексте дальнейшего присутствия там войск НАТО, а также борьба с пандемией. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер и президент обсудили ситуацию в Афганистане и дальнейшие шаги касательно присутствия войск НАТО. Они подчеркнули важность тесной координации и сотрудничества, а также продолжения политических усилий во благо страны", - отметил Зайберт. Ранее Байден официально объявил о решении вывести из Афганистана американские войска.
"Другой темой разговора была ситуация вокруг восточной Украины. Канцлер и президент были едины во мнении, что от России нужно потребовать отказаться от недавнего усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", - сообщил он.
Кроме того, по словам Зайберт, Меркель и Байден обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса. "Они подчеркнули важность предоставления глобального и справедливого доступа к вакцинам", - отметил представитель кабмина ФРГ. Канцлер и президент подчеркнули стремление двух стран стремиться к этому, сообщил Зайберт.
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