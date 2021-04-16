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Рауль Кастро оставит пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы

22:10 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рауль Кастро принял решение оставить пост первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Кубы. Об этом в пятницу сообщает центральный орган кубинской компартии газета "Гранма".

"Генерал армии сказал, что с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта <...>, приверженных Революции", - говорится в тексте публикации.

"Я горячо верю в силу и ценность примера и понимания моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов защищать Родину, Революцию и социализм", - приводит слова Кастро Кубинское агентство новостей.

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