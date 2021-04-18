Заход кораблей Великобритании в Черное море в Севастополе назвали рутинным мероприятием

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ожидаемый в мае заход кораблей Великобритании в акваторию Черного моря является рутинным мероприятием, сообщил ТАСС в воскресенье директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев.



Ранее в воскресенье появилась информация, что два британских военных корабля в мае отправятся в Черное море. Газета "Таймс" со ссылкой на источники в ВМС королевства отмечает, что этот жест призван выразить поддержку Украине и НАТО в регионе на фоне ситуации на российско-украинской границе. По сведениям издания, речь идет об эскадренном миноносце и фрегате. Корабли отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и через пролив Босфор направятся в Черное море.



"Радикальным образом на ситуации это никак не отразится. Практика захода кораблей других государств в Черное море приобрела стабильность, значительную часть времени в Черном море находятся корабли стран НАТО, которые заходят по принципу ротации. Что касается "партнеров" Украины в НАТО, то у Украины с Великобританией особые отношения - в Очакове и Бердянске англичане помогают строить базы для ВМС Украины. И заход британских кораблей можно рассматривать как часть программы развития двусторонних отношений", - сказал Горбачев.



Он отметил, что заход кораблей НАТО, вероятнее всего, подстегнет антироссийскую риторику Киева, однако не должен привести к какому-то реальному обострению ситуации. "Можно сказать, что [заход британских кораблей в Черное море] - рутинное мероприятие, проходящее по стандартным шаблонам. Это демонстрация флага, демонстрация партнерских отношений и попытка поддерживать высокий градус военно-политической напряженности. Может быть, изобразят какие-то учения с украинской стороной, может быть, зайдут в Одессу - будет маленький прыщик, а в Киеве его выдадут его за фурункул стратегического размера, для них эти заходы всегда на руку в гибридной войне", - пояснил собеседник.



При этом, опираясь на свой опыт службы на флоте и уже имеющиеся прецеденты, он выразил уверенность, что на самом деле Великобритания преследует другие интересы. Заход в Черное море позволит морякам изучить условия работы в этом районе, получить новые профессиональные навыки. Также любой выход к берегам другой страны - попытка провести разведку, а сейчас в Крыму проходят масштабные учения, в которых задействованы Черноморский флот и дислоцированные на полуострове подразделения Южного военного округа, прибывшая с Северного Кавказа 58-я общевойсковая армия, пришедшие накануне корабли Северного флота и Каспийской флотилии.



"Любой корабль всегда решает эти задачи: визуальный контроль, контроль радиотехнических средств, контроль специальными средствами разведки, в том числе мониторинг частотных режимов связи, станций радиоэлектронной борьбы. <...> И активность эта возрастает в период проведения нами учений, потому что работа этих станций более интенсивна. Они пытаются получить такие данные о других странах, чтобы при необходимости использовать против них. Кроме того, акватория Черного моря насыщена коммуникационными системами, и мы знаем случаи в разные годы, когда пытались подключаться и к нашим кабельным линиям связи, например, на Дальнем Востоке", - уточнил Горбчаев.



