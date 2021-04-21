Обвинительный вердикт по делу о смерти Флойда Байден назвал справедливым и важным
08:30 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Ничто не сможет полностью все это исправить, но это хотя бы какая-то справедливость", - сказал американский лидер о приговоре. "Это очень важно", - добавил он. Байден, говоря о реформировании работы полиции в стране, подчеркнул: "Мы еще многое должны сделать, мы многое сделаем".
Ранее суд присяжных в американском Миннеаполисе (штат Миннесота) признал виновным по всем пунктам обвинения экс- полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство темнокожего Флойда.
Резонансное разбирательство началось 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили.
После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью- Йорк, вводился комендантский час.
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