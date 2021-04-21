Обвинительный вердикт по делу о смерти Флойда Байден назвал справедливым и важным

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден во вторник позвонил семье темнокожего Джорджа Флойда, в разговоре он назвал обвинительный приговор по делу о смерти афроамериканца справедливым и важным. Запись беседы опубликовал в своем "Твиттере" адвокат семьи Флойда Бен Крамп.



"Ничто не сможет полностью все это исправить, но это хотя бы какая-то справедливость", - сказал американский лидер о приговоре. "Это очень важно", - добавил он. Байден, говоря о реформировании работы полиции в стране, подчеркнул: "Мы еще многое должны сделать, мы многое сделаем".



Ранее суд присяжных в американском Миннеаполисе (штат Миннесота) признал виновным по всем пунктам обвинения экс- полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство темнокожего Флойда.



Резонансное разбирательство началось 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили.



После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью- Йорк, вводился комендантский час.



