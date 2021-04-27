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В Луганске считают, что Зеленскому не дают общаться напрямую с лидерами Донбасса

19:20 27.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский не является самостоятельным политиком и ему не позволяют вести прямые переговоры с руководством Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом во вторник заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Не хочет Зеленский со мной общаться, но ему и не разрешат со мной общаться, потому что он не самостоятельный человек", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Пасечник отметил, что Зеленскому следовало принять предложение о встрече и начать прямой диалог с Донбассом для урегулирования конфликта мирным путем. "Давайте начнем с малого, давайте прекратим войну, прекратим стрелять, чтобы не было разговоров о том, что есть у нас прифронтовые районы, а будут просто приграничные районы", - предложил глава республики.

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