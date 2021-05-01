0
0
0
НОВОСТИ

Лидеры таджикской и киргизской диаспор: необходимо сохранить межнациональный мир в Москве

23:18 30.04.2021

Представители киргизских и таджикских национальных общин и диаспор призывают сохранить межнациональный мир в Москве. С соответствующим обращением они обратились к горожанам. 

«В целях обеспечения межнационального согласия в столице, профилактики рисков межэтнической конфликтности в связи с вооруженным инцидентом 28-29 апреля 2021 года на границе двух стран обращаются к киргизам и таджикам и призывают не поддаваться на любые попытки использования международных конфликтов с целью оказания влияния на состояние межнациональных отношений в Москве. Нельзя допустить переноса напряженной ситуации в этих странах на территорию Российской Федерации и тем самым создать очаги конфликтов между общинами двух народов», - сказано в обращении.

Граждан Таджикистана и Киргизии, живущих в России призвали строго придерживаться законов РФ. «Призываем проявлять спокойствие, сдержанность, быть бдительными, не поддаваться на информационные уловки, всевозможные подстрекательства и провокации, использующие факты эскалации конфликта с целью усугубления и переноса ситуации на территории других государств. Убедительно просим не принимать участие в каких-либо инициативах, несанкционированных акциях или собраниях, воздержаться от различных призывов в социальных сетях и на разных медиаплатформах к противоправных действиям», - говорится в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

23:00 30.04.2021
Растет число атак на персонал США за рубежом с помощью "направленной энергии"
0
159
22:30 30.04.2021
ЕС может ответить еще санкциями на санкции РФ против европейских чиновников
0
187
22:15 30.04.2021
Марсианский вертолет НАСА совершил четвертый полет над поверхностью планеты
0
218
22:00 30.04.2021
Европа испытывает острый дефицит газа для закачки в подземные хранилища
0
259
21:40 30.04.2021
Офис Зеленского резко осудил марш по Киеву в честь создания нацистской дивизии СС "Галичина"
0
251
21:25 30.04.2021
Мадагаскар: Люди от голода питаются саранчой, листьями и кактусами
0
262
21:10 30.04.2021
Российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19 - Глава Роспотребнадзора
0
247
20:51 30.04.2021
Попова рассказала, сколько может держаться иммунитет после прививки от COVID-19
0
320
20:35 30.04.2021
Ситуация с заражением COVID-19 в России стабильна - Попова
0
269
20:22 30.04.2021
Росстат подсчитал естественную убыль населения за 1 квартал 2021 года
0
356

Возврат к списку