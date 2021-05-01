Лидеры таджикской и киргизской диаспор: необходимо сохранить межнациональный мир в Москве
23:18 30.04.2021
Представители киргизских и таджикских национальных общин и диаспор призывают сохранить межнациональный мир в Москве. С соответствующим обращением они обратились к горожанам.
«В целях обеспечения межнационального согласия в столице, профилактики рисков межэтнической конфликтности в связи с вооруженным инцидентом 28-29 апреля 2021 года на границе двух стран обращаются к киргизам и таджикам и призывают не поддаваться на любые попытки использования международных конфликтов с целью оказания влияния на состояние межнациональных отношений в Москве. Нельзя допустить переноса напряженной ситуации в этих странах на территорию Российской Федерации и тем самым создать очаги конфликтов между общинами двух народов», - сказано в обращении.
Граждан Таджикистана и Киргизии, живущих в России призвали строго придерживаться законов РФ. «Призываем проявлять спокойствие, сдержанность, быть бдительными, не поддаваться на информационные уловки, всевозможные подстрекательства и провокации, использующие факты эскалации конфликта с целью усугубления и переноса ситуации на территории других государств. Убедительно просим не принимать участие в каких-либо инициативах, несанкционированных акциях или собраниях, воздержаться от различных призывов в социальных сетях и на разных медиаплатформах к противоправных действиям», - говорится в документе.
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