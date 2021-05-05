В день 200-летия смерти Наполеона в Париже состоялась памятная церемония
20:20 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Доме инвалидов президент возложил цветы к гробнице Наполеона, изготовленной из красного порфира. Во времена, когда принималось решение о переносе останков великого французского деятеля с острова Св. Елены, запасы этого камня в Европе были исчерпаны. Но специально для захоронения Наполеона порфир предоставил Франции русский император Николай I.
"Все секреты эпохи Наполеона еще не раскрыты, но, безусловно, она продолжает формировать нас, а солнце Аустерлица еще сияет над нами", - заявил Макрон, обращаясь к членам кабмина, главам обеих палат парламента, потомкам семьи Бонапартов и приглашенным на церемонию французским академикам и лицеистам. Эта церемония была отмечена и первым за долгое время публичным появлением первой дамы Франции Брижит Макрон, которая также присутствовала среди слушателей.
"Наполеон - это часть нас, потому что его имя продолжает будоражить умы и сегодня, - констатировал французский лидер. - Уроки этого военного и политического деятеля, строителя и реформатора Франции сохраняют свое значение вплоть до нашего века".
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