Идею снятия патентной защиты с вакцин от COVID-19 Россия готова поддержать - Путин
15:35 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова поддержать идею снятия патентной защиты с вакцин от коронавируса, чтобы они могли применяться по всему миру. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с вице- премьером Татьяной Голиковой.
Он назвал заслуживающими внимания звучащие в Европе идеи "снять вообще патентную защиту" с вакцин против ковида, подчеркнув, что это соответствует правилам ВТО, предусматривающим такую меру в период чрезвычайных ситуаций. В связи с этим Путин поручил Голиковой вместе с коллегами проработать данный вопрос.
"Безусловно, Россия бы поддержала такой подход, имея в виду, что в современных условиях <...> мы должны думать не о том, чтобы извлекать максимальную прибыль, а о том, чтобы обеспечить безопасность людей", - сказал Путин, добавив, что "безопасность может быть обеспечена только в том случае, если вакцины будут применяться в подавляющем большинстве стран мира".
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