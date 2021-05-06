Идею снятия патентной защиты с вакцин от COVID-19 Россия готова поддержать - Путин

15:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова поддержать идею снятия патентной защиты с вакцин от коронавируса, чтобы они могли применяться по всему миру. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с вице- премьером Татьяной Голиковой.

Он назвал заслуживающими внимания звучащие в Европе идеи "снять вообще патентную защиту" с вакцин против ковида, подчеркнув, что это соответствует правилам ВТО, предусматривающим такую меру в период чрезвычайных ситуаций. В связи с этим Путин поручил Голиковой вместе с коллегами проработать данный вопрос.

"Безусловно, Россия бы поддержала такой подход, имея в виду, что в современных условиях <...> мы должны думать не о том, чтобы извлекать максимальную прибыль, а о том, чтобы обеспечить безопасность людей", - сказал Путин, добавив, что "безопасность может быть обеспечена только в том случае, если вакцины будут применяться в подавляющем большинстве стран мира".