Израиль объявил о готовящемся ударе по зданию в Газе и дал жителям время эвакуироваться
18:40 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль объявил о готовящемся ракетном ударе по еще одной высотке в Газе и дал жителям время на эвакуацию. Об этом сообщила в понедельник радиостанция "Аль-Акса".
Речь идет о башне "Муханнад" на западе Газы, где расположены жилые квартиры. Она станет шестым высотным строением города, полностью стертым с лица земли в результате ракетных обстрелов Израиля по прибрежному анклаву. Несколько минут назад, по данным телеканала "Аль- Арабия", израильская авиация нанесла удар по одному из принадлежащих МВД ХАМАС зданий, стоящим рядом с Бурж- Муханнад.
На минувшей неделе ракетными ударами были разрушены шесть высотных строений Газы, в которых располагались жилые апартаменты, коммерческие офисы, а также представительства иностранных СМИ. Израиль, в свою очередь, заявляет, что эти здания использовались исламистами под склады вооружений, а также для запуска ракет по Израилю. В субботу четырьмя ракетами было поражено 11-этажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, в частности, телеканал "Аль-Арабия" и агентство Ассошиэйтед Пресс (AP). Руководство этих СМИ выступило с резким осуждением этих действий Израиля, обеспокоенность по поводу нанесения удара по зданиям, где располагаются журналисты, выразили многие страны мира.
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