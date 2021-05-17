0
0
95
НОВОСТИ

Израиль объявил о готовящемся ударе по зданию в Газе и дал жителям время эвакуироваться

18:40 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль объявил о готовящемся ракетном ударе по еще одной высотке в Газе и дал жителям время на эвакуацию. Об этом сообщила в понедельник радиостанция "Аль-Акса".

Речь идет о башне "Муханнад" на западе Газы, где расположены жилые квартиры. Она станет шестым высотным строением города, полностью стертым с лица земли в результате ракетных обстрелов Израиля по прибрежному анклаву. Несколько минут назад, по данным телеканала "Аль- Арабия", израильская авиация нанесла удар по одному из принадлежащих МВД ХАМАС зданий, стоящим рядом с Бурж- Муханнад.

На минувшей неделе ракетными ударами были разрушены шесть высотных строений Газы, в которых располагались жилые апартаменты, коммерческие офисы, а также представительства иностранных СМИ. Израиль, в свою очередь, заявляет, что эти здания использовались исламистами под склады вооружений, а также для запуска ракет по Израилю. В субботу четырьмя ракетами было поражено 11-этажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, в частности, телеканал "Аль-Арабия" и агентство Ассошиэйтед Пресс (AP). Руководство этих СМИ выступило с резким осуждением этих действий Израиля, обеспокоенность по поводу нанесения удара по зданиям, где располагаются журналисты, выразили многие страны мира.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 17.05.2021
На создание мемориала "Александр Невский с дружиной" на берегу Чудского озера выделено более 110 млн руб
0
66
19:01 17.05.2021
Вассерман призвал реставрировать советские Дома культуры и превращать их в современные пространства
0
97
18:46 17.05.2021
Сбер и Российский Красный крест собрали более 73 млн рублей для пострадавших в результате трагедии в казанской школе
0
110
18:00 17.05.2021
Дело Михаила Меня прекращено за истечением срока давности
0
166
17:53 17.05.2021
Депутат Госдумы Романенко начал сбор подписей по поводу создания реабилитационного центра в ЮАО
0
170
17:33 17.05.2021
Евгений Попов: Необходимо как можно скорее начать реставрацию объектов культурного наследия в Западном округе
0
175
17:32 17.05.2021
Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив
0
170
17:12 17.05.2021
Посетители не могут покинуть СИЗО "Бутырка" из-за отключения электричества - адвокат
0
190
17:00 17.05.2021
Меркель заверила Нетаньяху в солидарности правительства ФРГ с Израилем - кабмин ФРГ
0
231
16:32 17.05.2021
Чехия и США включены в список недружественных стран из-за шагов в отношении России - Лавров
0
267

Возврат к списку