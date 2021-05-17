Вассерман призвал реставрировать советские Дома культуры и превращать их в современные пространства

19:01

Анатолий Вассерман гуляет, учитывая

антиэпидемические ограничения.

Фото Алены Куреновой

Построенные в советские времена дома культуры нужно переформатировать, создав новые общественные пространства, заявил знаменитый участник интеллектуальных игр, аналитик Анатолий Вассерман, устроивший очередную историческую прогулку по московскому району «Измайлово». Проект эрудита «Исторические прогулки» был переведен в онлайн-формат, но иногда бесплатные экскурсии проводятся в офлайн-режиме для ограниченного количества слушателей «Академии Вассермана».

Как считает аналитик, дома культуры необходимо приспосабливать под современные запросы и потребности жителей района - подростков, молодых семей с детьми, желающих получать услуги и проводить свободное время недалеко от дома. Вассерман обрати внимание на состояние дома культуры «Строитель». «Не сомневаюсь, что районные и городские власти хотят, чтобы дома культуры снова были востребованы, по крайне мере – не меньше, чем в советское время, - отметил Вассерман. - Вот и здание Дома культуры «Строитель» на Измайловской площади нуждается в капитальном ремонте и реорганизации. А какие именно предъявить к нему требования – это решать самим жителям района».

Вассерман напомни, что в советское время в «Строителе» был районный культурный центр со зрительным залом для просмотра кинофильмов и спектаклей, а также кабинетами для занятий в кружках и секциях. «К моему великому сожалению, в 90-х дом культуры заняли магазины, видеосалон и ночной клуб, а потом здание несколько лет и вовсе пребывало в заброшенном состоянии. Несмотря на то, что объект был передан новому собственнику, он так и стоит в разрухе. Это совершенно недопустимо, как по отношению к культурному наследию, так и по отношению к жителям района, которых лишили досуга», - считает аналитик.