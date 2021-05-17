Вассерман призвал реставрировать советские Дома культуры и превращать их в современные пространства
19:01 17.05.2021
|
Анатолий Вассерман гуляет, учитывая
антиэпидемические ограничения.
Фото Алены Куреновой
Как считает аналитик, дома культуры необходимо приспосабливать под современные запросы и потребности жителей района - подростков, молодых семей с детьми, желающих получать услуги и проводить свободное время недалеко от дома. Вассерман обрати внимание на состояние дома культуры «Строитель». «Не сомневаюсь, что районные и городские власти хотят, чтобы дома культуры снова были востребованы, по крайне мере – не меньше, чем в советское время, - отметил Вассерман. - Вот и здание Дома культуры «Строитель» на Измайловской площади нуждается в капитальном ремонте и реорганизации. А какие именно предъявить к нему требования – это решать самим жителям района».
Вассерман напомни, что в советское время в «Строителе» был районный культурный центр со зрительным залом для просмотра кинофильмов и спектаклей, а также кабинетами для занятий в кружках и секциях. «К моему великому сожалению, в 90-х дом культуры заняли магазины, видеосалон и ночной клуб, а потом здание несколько лет и вовсе пребывало в заброшенном состоянии. Несмотря на то, что объект был передан новому собственнику, он так и стоит в разрухе. Это совершенно недопустимо, как по отношению к культурному наследию, так и по отношению к жителям района, которых лишили досуга», - считает аналитик.
НОВОСТИ
- 19:20 17.05.2021
- На создание мемориала "Александр Невский с дружиной" на берегу Чудского озера выделено более 110 млн руб
- 18:46 17.05.2021
- Сбер и Российский Красный крест собрали более 73 млн рублей для пострадавших в результате трагедии в казанской школе
- 18:40 17.05.2021
- Израиль объявил о готовящемся ударе по зданию в Газе и дал жителям время эвакуироваться
- 18:00 17.05.2021
- Дело Михаила Меня прекращено за истечением срока давности
- 17:53 17.05.2021
- Депутат Госдумы Романенко начал сбор подписей по поводу создания реабилитационного центра в ЮАО
- 17:33 17.05.2021
- Евгений Попов: Необходимо как можно скорее начать реставрацию объектов культурного наследия в Западном округе
- 17:32 17.05.2021
- Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив
- 17:12 17.05.2021
- Посетители не могут покинуть СИЗО "Бутырка" из-за отключения электричества - адвокат
- 17:00 17.05.2021
- Меркель заверила Нетаньяху в солидарности правительства ФРГ с Израилем - кабмин ФРГ
- 16:32 17.05.2021
- Чехия и США включены в список недружественных стран из-за шагов в отношении России - Лавров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать