0
0
0
НОВОСТИ

Израиль ударил по штабу службы внутренней безопасности ХАМАС в Газе

20:40 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские истребители нанесли в понедельник удары по главному оперативному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители нанесли удар по главному оперативному штабу сил внутренней безопасности ХАМАС в районе Эр-Рималь на севере Газы. Оперштаб был центральной частью террористической инфраструктуры ХАМАС и служил базой для сотрудников военной разведки", - говорится в заявлении израильской армии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 17.05.2021
Ликвидирован подозреваемый в тройном убийстве под Пензой - источник
0
161
19:20 17.05.2021
На создание мемориала "Александр Невский с дружиной" на берегу Чудского озера выделено более 110 млн руб
0
177
19:01 17.05.2021
Вассерман призвал реставрировать советские Дома культуры и превращать их в современные пространства
0
192
18:46 17.05.2021
Сбер и Российский Красный крест собрали более 73 млн рублей для пострадавших в результате трагедии в казанской школе
0
202
18:40 17.05.2021
Израиль объявил о готовящемся ударе по зданию в Газе и дал жителям время эвакуироваться
0
222
18:00 17.05.2021
Дело Михаила Меня прекращено за истечением срока давности
0
263
17:53 17.05.2021
Депутат Госдумы Романенко начал сбор подписей по поводу создания реабилитационного центра в ЮАО
0
242
17:33 17.05.2021
Евгений Попов: Необходимо как можно скорее начать реставрацию объектов культурного наследия в Западном округе
0
250
17:32 17.05.2021
Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив
0
248
17:12 17.05.2021
Посетители не могут покинуть СИЗО "Бутырка" из-за отключения электричества - адвокат
0
251

Возврат к списку