Израиль ударил по штабу службы внутренней безопасности ХАМАС в Газе

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские истребители нанесли в понедельник удары по главному оперативному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители нанесли удар по главному оперативному штабу сил внутренней безопасности ХАМАС в районе Эр-Рималь на севере Газы. Оперштаб был центральной частью террористической инфраструктуры ХАМАС и служил базой для сотрудников военной разведки", - говорится в заявлении израильской армии.