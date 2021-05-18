Вассерман предупредил об опасности принятия закона о налоге на роскошь
12:27 18.05.2021
|Фото из личного архива Анатолия Вассермана
По мнению Вассермана, пока недостаточно проработан вопрос того, как представители власти будут следить за взиманием налога. «Чем богаче человек, тем больше у него возможностей обходить законы», – считает аналитик. Тем не менее, как считает Вассерман, предложенный закон может быть не только «налогом для богачей», но и антиспекулятивной мерой, поскольку 9 из 10 объектов роскошной московской недвижимости приобретается для того, чтобы ее можно было перепродать. «Если повезет, то перепродать дороже. А если не повезет, то хотя бы иметь какие-то деньги в резерве. Тут надо облагать не налогом на роскошь, а налогом, ограничивающим спекулятивные операции», – считает Вассерман.
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