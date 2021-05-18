Вассерман предупредил об опасности принятия закона о налоге на роскошь

12:27

Фото из личного архива Анатолия Вассермана

Подготовленный в Госдуме проект закона о введении с 2022 года налога на роскошь для обладателей дорогой недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов нужно тщательно продумать и доработать, считает известный участник интеллектуальных состязаний, аналитик Анатолий Вассерман. Предполагается, что налог может быть актуален для владельцев жилья и земельных участков стоимостью от 50 млн руб., автомашин стоимостью от 8 млн руб., а также самолетов, вертолетов, яхт, катеров стоимостью от 15 млн руб. Законопроект направили на получение заключения российского правительства. «Идея привлекательная, но шлифовать ее придется долго, – полагает Вассерман. – Когда начинаешь разбирать подобные «простые» экономические решения, в них обнаруживается ряд подводных камней. Можно угодить в ловушку, и получится, как говорил Черномырдин, хотя, он и утверждает, что позаимствовал фразу у Столыпина: «Хотели как лучше, а получилось, как всегда».

По мнению Вассермана, пока недостаточно проработан вопрос того, как представители власти будут следить за взиманием налога. «Чем богаче человек, тем больше у него возможностей обходить законы», – считает аналитик. Тем не менее, как считает Вассерман, предложенный закон может быть не только «налогом для богачей», но и антиспекулятивной мерой, поскольку 9 из 10 объектов роскошной московской недвижимости приобретается для того, чтобы ее можно было перепродать. «Если повезет, то перепродать дороже. А если не повезет, то хотя бы иметь какие-то деньги в резерве. Тут надо облагать не налогом на роскошь, а налогом, ограничивающим спекулятивные операции», – считает Вассерман.