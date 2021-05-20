Координатор поискового отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов намерен проверить безопасность московских школ
18:09 20.05.2021
Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов направил мэру Москвы Сергею Собянину открытое письмо с предложением проверить безопасность московских школ на соответствие составленному экспертами проекта «Школы без опасности» списку критериев. Как отмечает Леонов, ребенок может потеряться не только в лесу, но и в городе, а большинства трагедий, связанных с пропажей детей, можно было бы избежать, если бы горожане более внимательно подходили к вопросам детской безопасности. «Кроме того, последние ужасные события в Казани показали, что от безопасности школьной территории может напрямую зависеть жизнь детей и учителей. Я считаю, что могу внести свой вклад в предотвращение подобных трагедий», - отмечает координатор поискового отряда.
По его словам, эксперты Центра поиска пропавших людей запустили проект «Школа без опасности», который позволит оценить школы по формализованному проверочному листу - списку критериев - и понять, насколько безопасна территория и путь ребенка в учреждение. Сводный анализ с выводами и рекомендациями планируют передать в столичный Департамент образования.
Для того, чтобы оценить безопасность учебного заведения, экспертам предстоит проверить подход к территории школы, ограждение ее территории, уровень подготовки персонала, качество изображения на камерах наблюдения и другие особенности. Нужно, чтобы каждый сотрудник школы точно знал, где находятся огнетушители, как эвакуироваться в случае опасности, а также был способен оказывать первую помощь. Планируется, что в июне будет разработан дополнительный «чек-лист», позволяющий оценить социально-психологическую атмосферу в школе, что даст возможность предотвратить риски потенциальных острых конфликтов. Анализ планируют проводить с привлечением профессиональных экспертов и родителей.
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