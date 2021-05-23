Вассерман вручил семь своих книг с авторской подписью победителям конкурса "Индекс Вассермана"
12:28 23.05.2021
|Фото Алены Куреновой
Конкурс «Индекс Вассермана» проводился на бесплатной онлайн-площадке «Академия Вассермана» wasserman.su, на которой пользователи старшего возраста состязались, стараясь продемонстрировать самый высокий интеллектуальный индекс, участвуя в разных викторинах и проходя тестовые задания. Победитель конкурса Григорий Смолов смог набрать 97 балов, всего в финал состязания вышли семь человек.
По словам Вассермана, он рад, что люди получают пользу от созданного им сайта. «Ведь если не развивать свои способности, с возрастом они будут только ухудшаться. Мозг и интеллект нуждаются в развитии точно так же, как и тело. Такие инициативы – отличное подтверждение тому, что мы делаем важное и полезное дело», - заявил аналитик, по мнению которого, пройти тесты «Академии» сможет каждый, ведь главное не одолеть конкретного соперника, а развивать свой интеллект. «То, что сейчас собрано на сайте «Академии» — это материал для самостоятельной тренировки. Научившись тренировать свой мозг, каждый сможет качественно улучшить свою жизнь, используя знания более эффективно. Сейчас к публикации на сайт готовятся еще материалы и рекомендации для саморазвития. У меня есть ответы на многие вопросы, и я готов делиться ими с теми, кто хочет самосовершенствоваться», – сказал Вассерман.
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