Вассерман вручил семь своих книг с авторской подписью победителям конкурса "Индекс Вассермана"

12:28

Фото Алены Куреновой

Самые активные участники конкурса «Индекс Вассермана» получили награды от политического аналитика, многократного победителя интеллектуальных состязаний Анатолия Вассермана - экземпляры его книги «Чем капитализм хуже социализма» с авторской подписью. Конкурс проводился среди московских пенсионеров и завершился 15 мая. «Изначально, я планировал вручить мою книгу с автографом одному из вас, но учитывая, что вы здесь все очень активные и заинтересованные - подготовил книгу каждому из вас. Добавлю, что средний рейтинг «Индекса Вассермана» сегодня составляет 60-70 баллов, а самый высокий – 100 баллов», - заявил Вассерман.

Конкурс «Индекс Вассермана» проводился на бесплатной онлайн-площадке «Академия Вассермана» wasserman.su, на которой пользователи старшего возраста состязались, стараясь продемонстрировать самый высокий интеллектуальный индекс, участвуя в разных викторинах и проходя тестовые задания. Победитель конкурса Григорий Смолов смог набрать 97 балов, всего в финал состязания вышли семь человек.

По словам Вассермана, он рад, что люди получают пользу от созданного им сайта. «Ведь если не развивать свои способности, с возрастом они будут только ухудшаться. Мозг и интеллект нуждаются в развитии точно так же, как и тело. Такие инициативы – отличное подтверждение тому, что мы делаем важное и полезное дело», - заявил аналитик, по мнению которого, пройти тесты «Академии» сможет каждый, ведь главное не одолеть конкретного соперника, а развивать свой интеллект. «То, что сейчас собрано на сайте «Академии» — это материал для самостоятельной тренировки. Научившись тренировать свой мозг, каждый сможет качественно улучшить свою жизнь, используя знания более эффективно. Сейчас к публикации на сайт готовятся еще материалы и рекомендации для саморазвития. У меня есть ответы на многие вопросы, и я готов делиться ими с теми, кто хочет самосовершенствоваться», – сказал Вассерман.