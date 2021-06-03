Телеведущий Евгений Попов: Политикам следует напрямую общаться с населением
17:36 03.06.2021
Политикам действительно нужно больше встречаться с гражданами, интересы которых они представляют, заявил телеведущий Евгений Попов, поддержав слова президента РФ Владимира Путина, сказанные в ходе видеоконференции с руководством «Единой России» и участниками праймериз ЕР.
Попов считает, что политикам важно напрямую общаться с гражданами. «Убедился в этом на собственном опыте: с февраля состоялось около 250 личных встреч с жителями Западного административного округа Москвы. Провел бы и тысячу, но в сутках только 24 часа. У нас в работе уже более 500 обращений. Только вчера из Филевского парка уехал с восемью обращениями от москвичей», - заявил телеведущий, который недавно сообщил о намерении баллотироваться в Государственную Думу от «Единой России». Он победил на праймериз ЕР в Кунцевском одномандатном округе, получив поддержку более 17 тыс. человек.
По словам Попова, эта ЕР способна решать реальные проблемы граждан и прислушивается к разным точкам зрения. «Надо отдать должное – партия готова меняться, работать с людьми, слышать и нести ответственность за свои слова и дела», - считает Попов, по мнению которого, мнению, политике в РФ необходимо очеловечивание, простые коммуникации между властью и населением.
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