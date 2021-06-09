Доктор Румянцев поддержал предложение профсоюзов проиндексировать пенсии работающим пенсионерам
16:06 09.06.2021
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Фото пресс-службы НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева
Напомним, накануне глав ФНПР Михаил Шмаков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию с индексацией пенсии работающим пенсионерам. По мнению Шмакова, пауза с исполнением поручения главы РФ о возобновлении индексации пенсий затянулась, что не позволяет улучшить материальное положение многих пенсионеров, сейчас правительство РФ не одобрило ни один из законопроектов и при этом не внесло свой вариант.
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