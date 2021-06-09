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Доктор Румянцев поддержал предложение профсоюзов проиндексировать пенсии работающим пенсионерам

16:06 09.06.2021

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Фото пресс-службы НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева
Требование профсоюзов об индексации пенсий работающим пенсионерам правомочно, считает основатель Центра им. Д.Рогачева детский онколог-гематолог Александр Румянцев. По его словам, ситуация, при которой поручение президента РФ об индексации пенсий не выполняется - абсурдна. «Требование об индексаций пенсий абсолютно оправданно. Повышение пенсии является социальной гарантией и прописано в Конституции. На фоне растущей инфляции лишать работающих пенсионеров части пенсии недопустимо», — заявил Александр Румянцев. Кроме того, Румянцев считает, что пенсионерам нужно предоставить бесплатное санаторно-курортное лечение и обеспечить их бесплатными лекарствами.
Напомним, накануне глав ФНПР Михаил Шмаков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию с индексацией пенсии работающим пенсионерам. По мнению Шмакова, пауза с исполнением поручения главы РФ о возобновлении индексации пенсий затянулась, что не позволяет улучшить материальное положение многих пенсионеров, сейчас правительство РФ не одобрило ни один из законопроектов и при этом не внесло свой вариант.

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