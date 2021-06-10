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Брюссель в ярости от того, что его не уведомили о предстоящей встрече Байдена и Путина - СМИ

10:05 10.06.2021 Источник: Газета.Ru

Президент США Джо Байден начал «словесную войну» с Евросоюзом, который впал в ярость из-за того, что его не уведомили о предстоящей встрече глав Соединенных Штатов и России. Об этом в своей статье в газете Daily Express пишет обозреватель Кэллум Хор.

Он отметил, что глава Белого дома отправляется в свое первое с момента вступления в должность зарубежное турне. Лидеры ЕС утверждают, что они «счастливы» приезду Байдена, однако, согласно некоторым сообщениям, политики придерживаются разного мнения на этот счет, пишет журналист.

В материале также приводятся слова одного высокопоставленного европейского чиновника о том, что Вашингтон не поставил в известность Брюссель о намерении провести встречу Байдена и Путина.

Публицист подчеркнул, что это решение разозлило Брюссель, а также указал, что Байден до сих пор не назначил посла США в Евросоюзе. По словам Хора, в итоге у ряда европейских стран появилось ощущение, что ЕС необходимо показать «стратегическую независимость» от НАТО.  Газета.Ru

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