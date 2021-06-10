0
0
111
НОВОСТИ

Напавшего на президента Франции приговорили к 4 месяцам тюрьмы

19:20 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французский суд приговорил Дамьена Тареля, напавшего на президента Франции Эмманюэля Макрона, к 4 месяцам тюрьмы с немедленным отбыванием наказания. Такой приговор озвучил суд города Валанс, где в четверг днем проходило заседание по делу о нападении на главу государства.

Суд также дополнительно назначил злоумышленнику 14 месяцев условного заключения и постановил лишить его гражданских прав на три года. Тарелю также запрещено в течение пяти лет владеть оружием. Кроме того, отныне он не может занимать какие-либо должности на государственной службе.

В ходе слушаний Тарель заявил, что не отказывается от своих действий. Злоумышленник утверждал, что президент "олицетворяет в его глазах упадок страны". Он считает, что его слова "произвели впечатление на всех [участников движения] "желтых жилетов". Политический класс Франции - от правых до левых - единодушно осудил нападение на президента и выразил солидарность с Макроном.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:20 10.06.2021
На объектах в Москве усилят контроль за профилактикой COVID-19 - Роспотребнадзор
0
66
20:10 10.06.2021
С 12 июня власти Петербурга вводят ограничение числа посетителей зрелищных мероприятий
0
83
19:10 10.06.2021
Женщина впервые стала председателем кипрского парламента
0
142
19:03 10.06.2021
Баженов поддержал заморозку размера оплаты за проживание на курортах и в санаториях
0
159
18:32 10.06.2021
Член ОП РФ Евгений Нифантьев предлагает соцсетям удалять фейковые аккаунты
0
177
18:30 10.06.2021
С начала 2021 года из аварийного жилья переселены почти 60 тыс. россиян
0
196
18:15 10.06.2021
Пилот истребителя МиГ-29, потерпевшего крушение в Черном море, погиб - Минобороны Болгарии
0
234
18:10 10.06.2021
Доктор Александр Румянцев призвал не ограничивать госфинансирование лечения острого лимфобластного лейкоза
0
204
18:00 10.06.2021
За год число рабочих мест, созданных резидентами технополиса «Москва», выросло на 62%, – Владимир Ефимов
0
200
17:40 10.06.2021
Напавший на Макрона злоумышленник заявил, что не сожалеет о своих действиях
0
217

Возврат к списку