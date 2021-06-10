Напавшего на президента Франции приговорили к 4 месяцам тюрьмы
19:20 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд также дополнительно назначил злоумышленнику 14 месяцев условного заключения и постановил лишить его гражданских прав на три года. Тарелю также запрещено в течение пяти лет владеть оружием. Кроме того, отныне он не может занимать какие-либо должности на государственной службе.
В ходе слушаний Тарель заявил, что не отказывается от своих действий. Злоумышленник утверждал, что президент "олицетворяет в его глазах упадок страны". Он считает, что его слова "произвели впечатление на всех [участников движения] "желтых жилетов". Политический класс Франции - от правых до левых - единодушно осудил нападение на президента и выразил солидарность с Макроном.
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