Напавшего на президента Франции приговорили к 4 месяцам тюрьмы

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французский суд приговорил Дамьена Тареля, напавшего на президента Франции Эмманюэля Макрона, к 4 месяцам тюрьмы с немедленным отбыванием наказания. Такой приговор озвучил суд города Валанс, где в четверг днем проходило заседание по делу о нападении на главу государства.



Суд также дополнительно назначил злоумышленнику 14 месяцев условного заключения и постановил лишить его гражданских прав на три года. Тарелю также запрещено в течение пяти лет владеть оружием. Кроме того, отныне он не может занимать какие-либо должности на государственной службе.



В ходе слушаний Тарель заявил, что не отказывается от своих действий. Злоумышленник утверждал, что президент "олицетворяет в его глазах упадок страны". Он считает, что его слова "произвели впечатление на всех [участников движения] "желтых жилетов". Политический класс Франции - от правых до левых - единодушно осудил нападение на президента и выразил солидарность с Макроном.



