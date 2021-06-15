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Ожидания россиян по зарплате в среднем составляют 130 тыс. рублей - опрос

11:32 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень зарплаты, которую хотели бы получать россияне, в среднем составляет 131,6 тыс. рублей, причем 18% хотели бы получать от 100 до 149 тыс. рублей, а 22% - свыше 150 тыс. рублей в месяц. Такие данные следуют из результатов опроса Работа.ру, опубликованных во вторник.

"В среднем по России респонденты отметили, что хотели бы получать 131 600 рублей каждый месяц", - говорится в результатах опроса. Отмечается, что в различных регионах этот показатель варьируется: так, в Москве в среднем жители хотели бы получать свыше 158 тыс. рублей, в Санкт- Петербурге - 151 тыс. рублей, а в Нижнем Новгороде - 108 тыс. рублей.

Каждый пятый отметил, что хотел бы получать зарплату более 150 тыс. рублей, 18% - от 100 до 149 тыс. рублей, 15% - от 70 до 99 тыс. рублей, 23% - от 50 до 69 тыс. руб., 16% - от 30 до 49 тыс. руб., 6% - до 29 тыс. руб.

Опрос проводился в июне среди 5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

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