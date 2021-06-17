Президент Украины прокомментировал открытие русских школ в стране

10:00 Источник: Известия

Решение вопросов языковой политики Украины, в частности открытия образовательных учреждений с преподаванием на разных языках, может быть реализовано только на принципах взаимного «уважения», о чем заявил украинский президент Владимир Зеленский в среду, 16 июня. Раскрывая понятие «уважения» с точки зрения открытия школ, он указал, что оно подразумевает организацию украинских образовательных заведений в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени.

Глава украинского правительства отметил, что в трех названных российских городах проживает много украинцев, а также поделился инициативами об открытии образовательных учреждений на территории Украины с преподаванием на венгерском языке.

Однако речь идет о частных школах, в числе которых — английские и венгерские, потому что Киев, по «логичным» соображениям, поддерживает украинские заведения. Затем Зеленский указал, что его государство готово поддерживать школы той категории стран, на территории которых работают украинские образовательные учреждения.

«Я часто говорю по-русски, чтобы показать, что у нас государственный язык украинский, но люди говорят, как хотят. У нас не запрещено. Я, кстати, не слышал, чтобы президент России говорил по-украински. Хотя, мне кажется, тоже не запрещено», — поделился украинский лидер в своем интервью ряду иностранных СМИ, текст которого был опубликован на сайте офиса президента Украины.

В ходе интервью Зеленский неоднократно переходил с украинского языка на русский. Известия