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Кабмин в целом поддержал законопроект о штрафах за выброс мусора из машины - документ

14:12 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России в целом поддержало законопроект Мосгордумы и Мособлдумы об увеличении штрафов за выброс мусора из машины в неположенных местах. Официальный отзыв кабмина РФ на эти поправки имеется в распоряжении ТАСС.

"Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в отзыве.

Что касается замечаний, то в кабмине, в частности, обратили внимание на использование в законопроекте терминов, которых нет в законодательстве РФ ("объект накопления отходов" и "иные специально отведенные места"), и рекомендовали привести эту часть документа в соответствие с положениями закона "Об охране окружающей среды", в котором перечислены места, куда запрещено сбрасывать отходы.

Как отметил в среду на своей странице в "Фейсбуке" спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, ключевая новелла законопроекта - использование фото- и видеофиксации. По его словам, если "под камеру" попадет владелец легкового автомобиля, выбрасывающий мусор в неположенном месте, ему будет выписан штраф в размере 10 тыс. рублей, грузового - 100 тыс., а если правонарушение повторится - 20 тыс. и 150 тыс. соответственно.

Ранее Шапошников также сообщал, что для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штраф за сброс мусора в неположенных местах планируется в размере 60-80 тыс. и 100-120 тыс. рублей соответственно. Если же надзорные органы поймают нарушителей повторно, то сумма штрафа возрастет до 80-100 тыс. и 150-200 тыс. рублей, а автомобиль, с помощью которого было совершено преступление, будет изъят в пользу государства.

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