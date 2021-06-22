Союз журналистов России поддержал инициативу Евгения Попова об увековечении памяти военных корреспондентов
19:20 22.06.2021
|Фото Александры Маликовой
По словам председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, крайне важно, чтобы россияне помнили людей, рискующих своей жизнью, чтобы получить и передать обществу информацию о событиях в мире. «Предложение моего коллеги, Евгения Попова, мне кажется очень своевременным. Я прошел семь войн и знаю, что такое терять коллег в горячих точках. Уже третий год Союз журналистов совместно с МЧС проводят курсы, где обучают молодых журналистов правилам выживания в боевых условиях и в чрезвычайных ситуациях. Надеемся, что Евгений поделиться своим опытом в рамках этой подготовки. И мы совместно проработаем возможности для реализации проекта по увековечиванию памяти военных корреспондентов», – отметил Соловьев.
Нужно отметить, что на фронтах Великой Отечественной войны погибли около 1500 военных корреспондентов. 15 декабря отмечается специальный День памяти представителей СМИ, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей. За последние 30 лет, по данным Международной федерации журналистов, были убиты 2658 журналистов, 50% из них погибли в десятке самых опасных стран, пострадавших от войны, преступности и коррупции.
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