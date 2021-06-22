0
0
66
НОВОСТИ

Союз журналистов России поддержал инициативу Евгения Попова об увековечении памяти военных корреспондентов

19:20 22.06.2021

7.jpg
Фото Александры Маликовой
В Союзе журналистов России поддержали инициативу телеведущего Евгения Попова, предложившего увековечить память военных корреспондентов. Представители профессионального объединения полагают, что важно помнить о сотрудниках СМИ, благодаря смелости и мужеству которых люди узнавали правду о боевых действиях. «И сегодня ни один военный конфликт не обходится без участия журналистов, потому что люди хотят знать правду о происходящих в мире событиях», – констатирует Попов. – В моей профессиональной биографии также были горячие точки – Ливия, Чечня. Но современные журналисты просто фиксируют события. А наши коллеги в годы войны не только делали свое репортерское дело, но еще и воевали как солдаты. Около 1500 военных корреспондентов не вернулись с фронтов. Поэтому уверен, что память о них должна жить».

По словам председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, крайне важно, чтобы россияне помнили людей, рискующих своей жизнью, чтобы получить и передать обществу информацию о событиях в мире. «Предложение моего коллеги, Евгения Попова, мне кажется очень своевременным. Я прошел семь войн и знаю, что такое терять коллег в горячих точках. Уже третий год Союз журналистов совместно с МЧС проводят курсы, где обучают молодых журналистов правилам выживания в боевых условиях и в чрезвычайных ситуациях. Надеемся, что Евгений поделиться своим опытом в рамках этой подготовки. И мы совместно проработаем возможности для реализации проекта по увековечиванию памяти военных корреспондентов», – отметил Соловьев.

Нужно отметить, что на фронтах Великой Отечественной войны погибли около 1500 военных корреспондентов. 15 декабря отмечается специальный День памяти представителей СМИ, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей. За последние 30 лет, по данным Международной федерации журналистов, были убиты 2658 журналистов, 50% из них погибли в десятке самых опасных стран, пострадавших от войны, преступности и коррупции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:48 22.06.2021
Привитым от COVID-19 иностранцам можно будет пойти в ресторан только с ПЦР-тестом
0
7
19:31 22.06.2021
Первый кандидат: Вассерман подал документы в избирательную комиссию 205 округа Москвы
0
49
18:31 22.06.2021
Меркель благодарна гражданам России за "руку примирения"
0
151
18:00 22.06.2021
Государство должно создать условия для успешного взаимодействия медицины с бизнесом - доктор Румянцев
0
171
17:44 22.06.2021
Врачи рассказали, с какими хроническими заболеваниями необходимо вакцинироваться против COVID-19
0
272
17:40 22.06.2021
Попытки ограничить работу РФ в Арктике связаны с борьбой за доступ к ресурсам - Медведев
0
193
17:12 22.06.2021
МВД РФ в этом году планирует привить от коронавируса не менее 60% сотрудников
0
213
17:00 22.06.2021
Власти Испании помиловали осужденных каталонских политиков
0
247
16:48 22.06.2021
Москитная сетка – иллюзия защищенности: Олег Леонов рассказал, почему дети выпадают из окон
0
214
16:32 22.06.2021
Кремль поддерживает решительные меры Собянина в связи с пандемией - Песков
0
313

Возврат к списку