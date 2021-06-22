Союз журналистов России поддержал инициативу Евгения Попова об увековечении памяти военных корреспондентов

19:20

Фото Александры Маликовой

В Союзе журналистов России поддержали инициативу телеведущего Евгения Попова, предложившего увековечить память военных корреспондентов. Представители профессионального объединения полагают, что важно помнить о сотрудниках СМИ, благодаря смелости и мужеству которых люди узнавали правду о боевых действиях. «И сегодня ни один военный конфликт не обходится без участия журналистов, потому что люди хотят знать правду о происходящих в мире событиях», – констатирует Попов. – В моей профессиональной биографии также были горячие точки – Ливия, Чечня. Но современные журналисты просто фиксируют события. А наши коллеги в годы войны не только делали свое репортерское дело, но еще и воевали как солдаты. Около 1500 военных корреспондентов не вернулись с фронтов. Поэтому уверен, что память о них должна жить».

По словам председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, крайне важно, чтобы россияне помнили людей, рискующих своей жизнью, чтобы получить и передать обществу информацию о событиях в мире. «Предложение моего коллеги, Евгения Попова, мне кажется очень своевременным. Я прошел семь войн и знаю, что такое терять коллег в горячих точках. Уже третий год Союз журналистов совместно с МЧС проводят курсы, где обучают молодых журналистов правилам выживания в боевых условиях и в чрезвычайных ситуациях. Надеемся, что Евгений поделиться своим опытом в рамках этой подготовки. И мы совместно проработаем возможности для реализации проекта по увековечиванию памяти военных корреспондентов», – отметил Соловьев.

Нужно отметить, что на фронтах Великой Отечественной войны погибли около 1500 военных корреспондентов. 15 декабря отмечается специальный День памяти представителей СМИ, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей. За последние 30 лет, по данным Международной федерации журналистов, были убиты 2658 журналистов, 50% из них погибли в десятке самых опасных стран, пострадавших от войны, преступности и коррупции.