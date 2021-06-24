Представители международных корпораций обсудят защиту цепочек поставок на Cyber Polygon 2021

14:15

IBM, Trend Micro, Check Point и «Лаборатория Касперского» присоединятся к ежегодному онлайн-тренингу по кибербезопасности Cyber Polygon 2021. Мероприятие пройдет 9 июля и будет посвящено безопасному развитию цифровых экосистем.

В дискуссии о защите цепочек поставок примут участие представители международных IT-корпораций, среди которых – вице-президент, генеральный менеджер IBM Security Крис МакКерди, генеральный директор Trend Micro Ева Чен, вице-президент по продуктам Check Point Software Technologies Дорит Дор и генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. Модератором сессии выступит председатель правления Bullwall Inc, председатель наблюдательного совета Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума (2018–2020) Троелс Оертинг.

Спикеры обсудят вопросы организации безопасности supply chain (цепочки поставок), в том числе защиту интересов конечного пользователя. По данным экспертов BI.ZONE, в последнее время количество атак на управление цепочками поставок продолжает расти, что представляет угрозу для международных компаний и, как следствие, их клиентов. К примеру, в торговом секторе количество подобных атак только в четвёртом квартале 2020 года выросло на 56%. Нарушение цепочек поставок может привести к дефициту товаров и неконтролируемому росту цен, а также повлечь за собой репутационные и финансовые потери для компаний.

«Я рад снова принять участие в ежегодном мероприятии Cyber Polygon, которое организует компания BI.ZONE, – рассказал Троелс Оертинг. – В этом году я выступаю модератором дискуссии, посвященной управлению безопасностью цепочек поставок. Среди участников – эксперты мирового уровня, с которыми я знаком лично. Ускорение цифровой трансформации вследствие глобального перехода на удаленную работу привело к размыванию традиционного периметра IT-инфраструктуры. Сегодня все процессы взаимосвязаны, поэтому одно уязвимое звено может поставить под угрозу всю цепочку. Кроме того, стремительно растет количество подключаемых IoT-устройств, а также зависимость от цифровых систем, которые обрабатывают и хранят огромные массивы данных. Все это требует кардинального пересмотра подхода к кибербезопасности. С удовольствием присоединюсь к обсуждению этой актуальной темы. Дискуссия обещает быть интересной и дает отличную возможность почерпнуть практические знания от признанных экспертов».

«После 2020 года наш мир стал гораздо более цифровым и взаимосвязанным. Теперь мишенью злоумышленников становятся цепочки поставок, и глобальная фишинговая кампания, нацеленная на организации, которые работают с вакцинами против COVID-19, – один из наглядных примеров этого тренда, – отметил Крис МакКерди. – Глядя вперед, мы не можем переоценить важность доверия для решения и прогнозирования подобных вызовов в области безопасности».

«В пандемию риск кибератак на критическую инфраструктуру и цепочки поставок ощутимо вырос, – сообщил Евгений Касперский. – Переход в онлайн сделал подобные атаки наиболее опасным видом инцидентов, ведь они неизбежно влияют на все сферы мировой экономики. Сегодня кибербезопасность – это не просто защита конечных устройств, но и критически важная часть бизнеса и производственных процессов. Современный ландшафт киберугроз требует принципиально нового подхода – перехода от традиционной кибербезопасности к концепции «кибериммунитета», где стоимость успешной кибератаки превышает стоимость потенциального ущерба. Информационные системы должны быть спроектированы и созданы для обеспечения безопасности экосистемы, в которой все связано».

«За 30 лет инноваций в индустрии кибербезопасности мы видим, как кибератаки постоянно меняют форму, а киберпреступники находят все более новые способы проникнуть в организацию. Сегодня, когда компании так или иначе связаны друг с другом цифровыми связями, масштаб атак также становится все больше, – отметила Ева Чен. – Хотя крупные предприятия могут иметь комплексную защиту от кибербезопасности, нет никакой гарантии, что их партнеры будут иметь такие же высокие стандарты или необходимый бюджет на обеспечение безопасности. На конференции Cyber Polygon в этом году я с нетерпением жду возможность обсудить со своими коллегами по отрасли, как мы можем лучше решить проблемы кибербезопасности и пробелы в этой постоянно связанной цепочке услуг».

Cyber Polygon – международная инициатива компании BI.ZONE и Сбера, которая проходит при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума и Интерпола. Технологический партнер мероприятия – компания IBM. В 2020 году в нем приняло участие 120 команд из 29 стран. Аудитория прямой трансляции достигла пяти миллионов человек из 57 государств.