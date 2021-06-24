"Роснефть" будет заправлять самолеты в аэропорту Нюрнберга
18:31 24.06.2021
Дочерняя компания «Роснефти» - Rosneft Deutschland GmbH - начала выполнять заправку самолетов «в крыло» в аэропорту германского Нюрнберга. Компания планирует регулярно поставлять топливо Jet A-1 в этот аэропорт, что позволит расширить географию ее присутствия в Германии. Сейчас дочка «Роснефти» уже заправляет самолеты в аэропортах Берлина, Мюнхена и Штутгарта. При этом «Роснефть» уже является третьим по величине игроком на немецком рынке нефтепереработки, поскольку владеет акциями трех нефтеперерабатывающих заводов в Германии (PCK – 54,17%, MiRO – 24%; Bayernoil – 28,57%).
Также Rosneft Deutschland поставляет авиакеросин ряду европейских и международных авиакомпаний в Германии и планирует развивать это бизнес-направление как в ФРГ, так и в целом на европейском рынке. «Роснефть» не только занимается снабжением рынка авиатопливом, но и уделяет внимание улучшению его экологических показателей. С 2019 года Rosneft Deutschland является членом ассоциации AIREG (Авиационная инициатива по возобновляемым источникам энергии в Германии) что позволяет развивать производство и использование экологически безопасного авиационного топлива в Германии.
Сейчас «Роснефть» заправляет «в крыло» самолеты в более чем 40 аэропортах, расположенных в таких российских населенных пунктах как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Иркутск, Владивосток, Анапа, Южно-Сахалинск, а также в зарубежных авиационных гаванях в городах Берлин, Мюнхен, Пекин, Барселона, Тбилиси, Улан-Батор и другие.
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