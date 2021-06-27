Отпуск даже на одну неделю не может себе позволить около трети россиян - опрос

14:10 Источник: Интерфакс

Около трети россиян (30%) не могут позволить себе отпуск даже на одну неделю из-за нехватки денег, среди сограждан в возрасте 35-44 лет эта доля составляет 36%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в воскресенье в "Интерфакс".

В ходе исследования выяснилось, что сформировать свой отпускной бюджет не получается не только у сограждан, имеющих скромный ежемесячный заработок, но и порой у респондентов, получающих сравнительно высокую зарплату. Согласно опросу, почти каждый пятый россиянин, зарабатывающий от 80 тыс. рублей (19%), жалуется на нехватку денег даже на недельный отпуск.

Результаты исследования показывают, что каждый десятый россиянин (10%) может позволить себе потратить за неделю отпуска не более 10 тыс. рублей, 13% сограждан - не более 19 тыс. рублей, 11% участников опроса - до 29 тыс. рублей, 8% опрошенных - до 39 тыс. рублей, 5% респондентов - не более 49 тыс. рублей, 4% россиян - до 59 тыс. рублей.

По данным SuperJob.ru, недельный отпуск с расходами в пределах 60-69 тыс. рублей по карману для 2% участников опроса, и столько же респондентов могут потратить за неделю отпуска от 70 тыс. до 79 тыс. рублей.