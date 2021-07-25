Из-за тайфуна "Иньфа" эвакуировано более 360 тысяч человек из прибрежных районов Шанхая

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти китайского мегаполиса Шанхай из-за тайфуна "Иньфа" ("Фейерверк") эвакуировали из прибрежных районов свыше 360 тысяч человек. Об этом сообщило в воскресенье агентство Синьхуа.



В настоящее время скорость ветра в новом районе Пудун, который принял на себя основной удар стихии, достигает временами 24 метров в секунду. С самого утра весь город находится во власти шквалистого ветра и сильных ливней. Экстренные службы переведены на особый режим работы в связи с частыми случаями обрыва проводов, падения рекламных щитов, веток, самих деревьев и даже фонарных столбов. Сведений о пострадавших пока не поступало.



В аэропортах Шанхая временно отменены все рейсы. До 12:00 по местному времени (07:00 мск) 26 июля приостановлено движение скоростных поездов, следующих в город и из него. Власти также распорядились отменить в понедельник занятия во всех образовательных учреждениях мегаполиса и детских садах.



