Армия Израиля подтвердила удар по военной базе ХАМАС в секторе Газа в ответ на поджоги
07:20 26.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские истребители нанесли в ночь на понедельник удар по военной базе радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с прикрепленными горючими веществами и взрывчаткой в сторону еврейского государства с целью поджогов. Об этом сообщила в понедельник армейская пресс-служба.
"Истребители ВВС Израиля нанесли удар по военной базе ХАМАС, используемой для террористической деятельности. Удары были нанесены в ответ на запуск воздушных шаров с целью поджогов в направлении израильской территории", - говорится в заявлении. Военные отметили, что "база [ХАМАС] размещалась рядом с гражданскими объектами в секторе Газа, включая школу". "Армия обороны Израиля продолжит решительно противодействовать попыткам террора со стороны сектора Газа", - добавили в пресс-службе.
Ранее палестинская радиостанция "Саут Аль-Акса" сообщила, что налетам в ночь на понедельник в секторе Газа подверглись расположения группировок, связанных с отрядами так называемого палестинского сопротивления в районе городов Хан-Юнис и Газа. О жертвах и разрушениях не сообщается. По информации радиостанции, палестинские группировки открыли ответный огонь по авиации еврейского государства.
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