Нужно активнее привлекать общественность к решению проблем с экологией - Евгений Попов

13:52

Фото Ольги Крыловой

, журналист и ведущий программы "60 минут" в ходе круглого стола, посвященного проблемам экологии и озеленения Москвы, проходившего на базе Штаба общественной поддержки “Единой России” на Покровке, 47, заявил, что проекты по благоустройству Москвы, способные оказать влияние на экологический климат столицы, должны обязательно обсуждаться со специалистами в данной сфере и местными жителями.

В обсуждении приняли участие представители Департамента природопользования, специалисты и эксперты экологической сферы.

Евгений Попов считает, что Западный административный округ - один из экологически благоприятных районов столицы, тем не менее, на взгляд журналиста, в тем также остро стоят вопросы возмещения зеленых зон при проведении крупных инфраструктурных программ.

Примером взаимовыгодного сотрудничества власти и общества, на взгляд журналиста, послужила остановка проекта обустройства леса в Крылатском: "Люди опасались, что вслед за экотропой появятся магазины, парковки и все закончится высотной жилой застройкой. Это нанесло бы невосполнимый ущерб экосистеме. Благодаря общественному резонансу удалось сохранить лес в первозданном виде. Рад, что получилось привлечь внимание властей и обеспечить качественные коммуникации с жителями".

Особо отмечалась активность и роль экодобровольцев и общественных организаций в экологическом просвещении населения.

Как рассказала руководитель проекта ОНФ «Серебряный эковолонтер» Татьяна Новикова, еще слишком маленький процент москвичей готов участвовать в раздельном сборе бытовых отходов, для повышения грамотности жителей необходима большая просветительская работа.

Рассматривая проблемы, связанные с незаконным выбросом мусора, Евгений Попов обозначил серьезной проблемой возникновение стихийных свалок. Он предлагает увеличить штрафные санкции для нарушителей экологических норм, “в первую очередь, за несанкционированный сброс мусора: до миллиона рублей для юридических лиц”.

В завершении обсуждения тележурналист подчеркнул, что для благоприятного решения экологических вопросов необходимо принятие комплексных решений на существующей нормативной базе. Также он заявил, что все предложения будут включены в Народную программу «Единой России». Свои предложения в эту программу может внести каждый житель – через Штаб общественной поддержки либо дистанционно, на сайт np.er.ru