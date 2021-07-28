Нужно активнее привлекать общественность к решению проблем с экологией - Евгений Попов
13:52 28.07.2021
|Фото Ольги Крыловой
В обсуждении приняли участие представители Департамента природопользования, специалисты и эксперты экологической сферы.
Евгений Попов считает, что Западный административный округ - один из экологически благоприятных районов столицы, тем не менее, на взгляд журналиста, в тем также остро стоят вопросы возмещения зеленых зон при проведении крупных инфраструктурных программ.
Примером взаимовыгодного сотрудничества власти и общества, на взгляд журналиста, послужила остановка проекта обустройства леса в Крылатском: "Люди опасались, что вслед за экотропой появятся магазины, парковки и все закончится высотной жилой застройкой. Это нанесло бы невосполнимый ущерб экосистеме. Благодаря общественному резонансу удалось сохранить лес в первозданном виде. Рад, что получилось привлечь внимание властей и обеспечить качественные коммуникации с жителями".
Особо отмечалась активность и роль экодобровольцев и общественных организаций в экологическом просвещении населения.
Как рассказала руководитель проекта ОНФ «Серебряный эковолонтер» Татьяна Новикова, еще слишком маленький процент москвичей готов участвовать в раздельном сборе бытовых отходов, для повышения грамотности жителей необходима большая просветительская работа.
Рассматривая проблемы, связанные с незаконным выбросом мусора, Евгений Попов обозначил серьезной проблемой возникновение стихийных свалок. Он предлагает увеличить штрафные санкции для нарушителей экологических норм, “в первую очередь, за несанкционированный сброс мусора: до миллиона рублей для юридических лиц”.
В завершении обсуждения тележурналист подчеркнул, что для благоприятного решения экологических вопросов необходимо принятие комплексных решений на существующей нормативной базе. Также он заявил, что все предложения будут включены в Народную программу «Единой России». Свои предложения в эту программу может внести каждый житель – через Штаб общественной поддержки либо дистанционно, на сайт np.er.ru
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