Собянин рассказал об отношении к электросамокатам на улицах Москвы

12:00

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин журналистам РБК, несмотря на пандемию COVID-19, в столице набирают обороты крупные городские проекты.



«Мы не откладываем практически ничего (крупные проекты), наоборот, ускоряем. В начале года приняли решение об ускорении строительства метро, в первую очередь Большой кольцевой линии. Мы должны были ее закончить в 2023-2024 годах. Теперь сконцентрировали ресурсы и закончим в основном в 2022 году <...> Другие важнейшие инфраструктурные проекты, здравоохранение и образование мы тоже не останавливаем. Недостающие ресурсы занимаем на рынке», — рассказал в интервью мэр.



Он, также, упомянул о развитии долгосрочных проектов, в том числе затрагивающих культуру, общественные пространства и спорт, сообщил о ходе разработки нового мастер-плана развития столицы.



«В действительности генплан - это советская кондовая история. Почти нигде в мире никто ничего подобного не делает <...> В реальной жизни все очень динамично. Например, у нас 17 тыс. га промзон. По генплану это промзоны. Но половина из них точно никакие не промзоны. Там помойки, из которых надо что-то полезное делать. И заводские территории стране не нужны в таком объеме. Лучше видеть стратегию, разработать мастер-план. Он действительно необходим. И нужно над ним работать. Но, опять же, это не документ, а процесс. Процесс обсуждения, осмысления, куда мы двигаемся», — отметил он.



В интервью мэр коснулся вопросов о новых видах городского транспорта, в частности запланированного запуска речных трамвайчиков, и отдельно - появления в Москве электросамокатов.



«В общем травматизме самокаты занимают самую маленькую нишу. Просто они стали заметными, и пошла волна, что это страшная опасность. Конечно, электросамокаты, которые порой управляются безбашенной молодежью, вызывают дискомфорт. Но такой же дискомфорт для автомобилистов вызывают мотоциклисты и велосипедисты. Так происходит во всем мире. Это всегда конфликт. И его надо регулировать. Но как регулировать? Давайте вместе анализировать, искать оптимальное решение. Но держать и не пущать - это бессмысленно», — высказал свое мнение Сергей Собянин.