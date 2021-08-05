0
0
112
НОВОСТИ

Сбер вновь признан сильнейшим банковским брендом в мире и пятый год подряд самым дорогим брендом России

09:45 05.08.2021

Пятый год подряд Сбер признан самым дорогим брендом страны в ежегодном рейтинге 50 крупнейших брендов России по версии международного рейтингового агентства Brand Finance. В этом году стоимость бренда составила   730,6 млрд рублей, ему присвоен рейтинг ААА+.

Эксперты Brand Finance оценивают уровень привлекательности Сбера  для клиентов как  очень высокий, но, по их мнению, он может еще подрасти в связи с проведенным недавно ребрендингом, превращающим Сбер в бренд экосистемы.

По оценкам  Global Brand Equity Monitor,  Сбер имеет самые высокие показатели репутации и узнаваемости на рынке: бренд широко известен, первым приходит на ум и пользуется уважением,  распространенность и сервисы Сбера, со слов респондентов, обеспечивает бренду высокую доступность в использовании клиентами.

По словам управляющего директора Brand Finance Ричарда Хэя, “Инновационный и целеустремлённый подход Сбера к своему бренду может послужить примером для всех российских компаний. Несмотря на то, что Сбер — безусловный лидер рынка, он не боится конкурировать и разрабатывать совершенно нестандартные стратегии. Смелость помогает бренду преодолевать трудные времена, предвидеть возникновение новых рыночных моделей и, в конечном итоге, укреплять своё лидерство”.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 05.08.2021
В Приамурье прибыла группа спасателей для ликвидаций последствий паводка
0
48
10:10 05.08.2021
Для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана в Тегеран прилетел Володин
0
65
09:10 05.08.2021
На границе с Афганистаном стартовали совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана
0
164
09:00 05.08.2021
У инфицированного невозможно определить по симптомам штамм коронавируса - Роспотребнадзор
0
191
08:35 05.08.2021
Почти 50 участках в Ростовской области смогут проголосовать избиратели с Донбасса
0
199
08:30 05.08.2021
Из-за соблюдения мер профилактики в этом году может не быть эпидемии гриппа - иммунолог
0
202
23:47 04.08.2021
В Москве разыграли еще 5 автомобилей среди привившихся от COVID-19
0
587
22:30 04.08.2021
Украина получит от Британии два тральщика которым уже по 20 лет
0
728
22:00 04.08.2021
В Грации в экстремальную жару смог тушить пожары только российский Бе-200ЧС - СМИ
0
790
21:45 04.08.2021
МКС не пострадала из-за инцидента с двигателями модуля "Наука" - NASA
0
694

Возврат к списку