Сбер вновь признан сильнейшим банковским брендом в мире и пятый год подряд самым дорогим брендом России

09:45

Пятый год подряд Сбер признан самым дорогим брендом страны в ежегодном рейтинге 50 крупнейших брендов России по версии международного рейтингового агентства Brand Finance. В этом году стоимость бренда составила 730,6 млрд рублей, ему присвоен рейтинг ААА+.



Эксперты Brand Finance оценивают уровень привлекательности Сбера для клиентов как очень высокий, но, по их мнению, он может еще подрасти в связи с проведенным недавно ребрендингом, превращающим Сбер в бренд экосистемы.



По оценкам Global Brand Equity Monitor, Сбер имеет самые высокие показатели репутации и узнаваемости на рынке: бренд широко известен, первым приходит на ум и пользуется уважением, распространенность и сервисы Сбера, со слов респондентов, обеспечивает бренду высокую доступность в использовании клиентами.



По словам управляющего директора Brand Finance Ричарда Хэя, “Инновационный и целеустремлённый подход Сбера к своему бренду может послужить примером для всех российских компаний. Несмотря на то, что Сбер — безусловный лидер рынка, он не боится конкурировать и разрабатывать совершенно нестандартные стратегии. Смелость помогает бренду преодолевать трудные времена, предвидеть возникновение новых рыночных моделей и, в конечном итоге, укреплять своё лидерство”.