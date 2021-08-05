Сбер вновь признан сильнейшим банковским брендом в мире и пятый год подряд самым дорогим брендом России
09:45 05.08.2021
Эксперты Brand Finance оценивают уровень привлекательности Сбера для клиентов как очень высокий, но, по их мнению, он может еще подрасти в связи с проведенным недавно ребрендингом, превращающим Сбер в бренд экосистемы.
По оценкам Global Brand Equity Monitor, Сбер имеет самые высокие показатели репутации и узнаваемости на рынке: бренд широко известен, первым приходит на ум и пользуется уважением, распространенность и сервисы Сбера, со слов респондентов, обеспечивает бренду высокую доступность в использовании клиентами.
По словам управляющего директора Brand Finance Ричарда Хэя, “Инновационный и целеустремлённый подход Сбера к своему бренду может послужить примером для всех российских компаний. Несмотря на то, что Сбер — безусловный лидер рынка, он не боится конкурировать и разрабатывать совершенно нестандартные стратегии. Смелость помогает бренду преодолевать трудные времена, предвидеть возникновение новых рыночных моделей и, в конечном итоге, укреплять своё лидерство”.
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