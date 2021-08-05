Собянин: Срывающие сроки строительства соцобъектов инвесторы не будут работать в городе

10:35

Сергей Собянин и жители ЗАО столицы обсудили вопросы, связанные с доступностью детских садов и школ, о чем сообщается в его блоге на персональном сайте.

«На прошлой неделе встречался с активистами запада Москвы. Говорили о перспективах развития Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевского и других районов ЗАО. Людей волнуют вопросы транспорта, здравоохранения и, разумеется, доступности школ и детских садов», — пишет Собянин.

Он отмечает, что отсутствие детских садов и школ - проблема новостроек, зачастую, возведя жилой фонд инвесторы только приступают к их строительству, тогда как в старых районах вопрос с инфраструктурой, как правило, решен.

«Можно было бы сказать: «Ну что вы хотите? Так было и 10, и 20, и даже 50 лет назад». Тем не менее мы стараемся сломать эту плохую традицию. Инвесторы, которые срывают исполнение обязательств по строительству социальной инфраструктуры, больше не будут работать в городе», — подчеркивает Сергей Собянин.