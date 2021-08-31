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Новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации выявили в Новой Зеландии

08:10 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения Новой Зеландии подтвердило факт выявления в конце июня текущего года нового штамма коронавируса C. 1.2 с повышенной степенью мутации у мужчины, приехавшего из-за границы. Об этом сообщило во вторник издание "Нью Зиленд геральд" со ссылкой на представителя ведомства.

По данным издания, мужчина, инфицированный штаммом C. 1.2, "сразу по прилете был помещен в государственный изолятор, что позволило избежать распространения вируса". "Все штаммы коронавируса, вызывающие опасения, тщательно контролируются министерством здравоохранения. Это одна из причин, по которым мы проверяем последовательности генома вируса во всех положительных образцах", - цитирует издание пресс-секретаря министерства.

В понедельник новостной портал "Айуитнес" сообщил, что новый штамм коронавируса, получивший название C. 1.2, был идентифицирован специалистами южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. По данным ученых, новый штамм коронавируса может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам. Новейшие исследования показывают, что штамм С. 1.2 уже проник в Демократическую Республику Конго, Китай, Новую Зеландию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий.

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