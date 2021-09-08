Пакистан оказал военную поддержку операции талибов в Панджшере - индийская газета
10:05 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолеты ВВС Пакистана и подразделения спецназа этой страны оказали военную поддержку операции движения "Талибан" (запрещено в РФ) по захвату северной афганской провинции Панджшер. Об этом в среду сообщает газета "Пионер" со ссылкой на источники.
По их данным, четыре истребителя-бомбардировщика пакистанских ВВС JF-7 проводили бомбардировки позиций сил Северного альянса - Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНС) в Панджшере, единственном афганском регионе, неконтролируемом талибами после вывода в августе войск США из Афганистана. Бомбардировщики, управляемые пакистанскими летчиками, совершили около 20 самолето- вылетов, в результате силы сопротивления понесли большие потери.
В наступлении талибов в Панджшере также принимали участие подразделения пакистанских войск специального назначения (SSG) и коммандос расквартированного в северо- западной провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва XI корпуса пакистанской армии.
Во время наступления талибов в Панджшере в Кабуле с визитом находился начальник межведомственной разведки Пакистана (Inter-Services Intelligence, ISI) генерал- лейтенант Фаиз Хамид.
"ISI добивается усиления своего влияния на внутренние дела Афганистана и на формирование талибами органов власти в этой стране", - заявили источники.
7 сентября ФНС обвинил власти Пакистана в соучастии в убийстве своего пресс-секретаря Фахима Дашти, погибшего в результате авиаудара 5 сентября.
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