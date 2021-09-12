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Академик Румянцев: нужно максимально упростить процесс направления на лечение в санатории

10:07 12.09.2021

Процесс автоматического формирования санаторно-курортных карт пациентов, которые прошли диспансеризацию, окажется серьезным шагом в деле цифровизации здравоохранения. Как считает академик РАН, основатель Центра им Д. Рогачева Александр Румянцев, это также будет способствовать возрождения санаторной системы в России. По словам врача, санаторно-курортное лечение - важнейшая часть медицинской реабилитации. «Для россиян, особенно представителей старшего поколения, процесс направления на лечение в санатории и профилактории должен быть максимально упрощен», — полагает доктор Румянцев.

Когда санаторно-курортные карты будут формироваться автоматически, по закону, пожилым людям, пенсионерам, а также гражданам с ограниченными возможностями не надо будет дополнительно посещать амбулатории для их оформления. Кроме того, у врачей будет больше времени для того, чтобы принять других пациентов, уверен Румянцев. Также, по его словам, такой подход при формировании санаторно-курортных карт будет стимулировать россиян к тому, чтобы они вовремя проходили медобследования и, в результате, дольше сохраняли крепкое здоровье.

Напомним, на днях министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в перспективе санаторно-курортные карты граждан могут быть сформированы автоматически после того, как граждане пройдут диспансеризацию. При этом за картами не надо будет специально обращаться в медицинские учреждения.

 

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