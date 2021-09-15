Подданный Швеции приговорен к трем годам тюрьмы по делу о шпионаже в пользу РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в шведском Гётеборге в среду приговорил 47-летнего подданного королевства к трем годам тюремного заключения по делу о шпионаже в пользу России. Об этом сообщила телекомпания SVT.

Она отметила, что это первый приговор за шпионаж в стране за последние 18 лет. Обвинения в шпионаже прокуратура Швеции предъявила 47-летнему мужчине в феврале. Прокурор, в частности, утверждал, что, работая консультантом, мужчина собирал материал для передачи России.

Обвиняемый был задержан сотрудниками Полиции безопасности Швеции в феврале 2019 года во время встречи в ресторане с сотрудником российского посольства, который, обладая дипломатическим статусом, смог свободно покинуть это место. По словам прокурора, во время задержания у обвиняемого было изъято около 28 тыс. крон (около 3 тыс. долларов).

Сам он является владельцем консультационной компании в области информационных технологий и обладателем докторской степени, которую он получил в одном из наиболее известных технических университетов Швеции. В обвинительном заключении говорится, что обвиняемый незаконно переносил данные из рабочих компьютеров в свои собственные, а затем на USB-носители. По утверждению прокурора, эти действия имеют состав преступления и могут представлять угрозу национальной безопасности.

47-летний подозреваемый работал консультантом в компаниях Volvo Cars и Scania. По версии следствия, он передавал информацию из этих двух компаний российскому дипломату. Мужчина отрицал свою вину.