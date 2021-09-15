Андрей Воробьев проверил подготовку к строительству дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань
15:30 15.09.2021
|Фото Константина Семенца
«Президентский проект позволит разгрузить все восточное направление. В следующем году будут сданы первые участки – порядка 22-24 км, от Орехово-Зуево до ЦКАДа. А в 2023-м можно будет «долететь» до МКАДа совершенно беспрепятственно, – сказал губернатор. – Это очень важные проекты для развития экономики Московской области, и прежде всего - для качества жизни. Сообщение становится скоростным, удобным, комфортным. Для нас каждый такой проект – это новый виток развития, возможности для бизнеса и различных коммуникаций. Сейчас, в эпоху интернет-торговли, все это еще больше востребовано».
По Подмосковью пройдет 77 км 8-полосной магистрали. 30 тыс. автомобилистов смогут ежедневно экономить время в пути между населенными пунктами региона и до Москвы. Например, сейчас из Балашихинского микрорайона «Железнодорожный» до Павловского Посада добираться 1,5 часа, а по новой дороге путь займет 40 минут. Количество транзита снизится также на М-7 «Волга». Появятся крупные развязки в Люберцах – с Новолыткаринской хордой, в Богородском - с Носовихинским шоссе, в Ногинске – с ЦКАД, в Орехово-Зуеве – с А-108, в Старой Купавне построят съезды на Кудиновское шоссе.
Только на этапе строительства будет создано 80 тыс. рабочих мест для жителей. «Самое главное в этой трассе – расстояние между субъектами становится короче, – сказал Вячеслав Петушенко. – Здесь предусмотрены и экологические мероприятия, не только, где дома есть, а еще и в лесах, потому что это, в том числе, защита редких зверей. Будут везде стоять экраны».
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