0
0
1
НОВОСТИ

Андрей Воробьев проверил подготовку к строительству дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань

15:30 15.09.2021

воробьев.jpg
Фото Константина Семенца
Новая дорога М-12 Москва-Нижний Новгород-Казань улучшит транспортную ситуацию для 2,5 млн жителей Подмосковья в 6 муниципалитетах. Транзитный поток пойдет в обход населенных пунктов и разгрузит Горьковское и Носовихинское шоссе. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с председателем правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко проверил, как идет подготовка к началу строительства федеральной трассы в Павловском Посаде.

«Президентский проект позволит разгрузить все восточное направление. В следующем году будут сданы первые участки – порядка 22-24 км, от Орехово-Зуево до ЦКАДа. А в 2023-м можно будет «долететь» до МКАДа совершенно беспрепятственно, – сказал губернатор. – Это очень важные проекты для развития экономики Московской области, и прежде всего - для качества жизни. Сообщение становится скоростным, удобным, комфортным. Для нас каждый такой проект – это новый виток развития, возможности для бизнеса и различных коммуникаций. Сейчас, в эпоху интернет-торговли, все это еще больше востребовано».

По Подмосковью пройдет 77 км 8-полосной магистрали. 30 тыс. автомобилистов смогут ежедневно экономить время в пути между населенными пунктами региона и до Москвы. Например, сейчас из Балашихинского микрорайона «Железнодорожный» до Павловского Посада добираться 1,5 часа, а по новой дороге путь займет 40 минут. Количество транзита снизится также на М-7 «Волга». Появятся крупные развязки в Люберцах – с Новолыткаринской хордой, в Богородском - с Носовихинским шоссе, в Ногинске – с ЦКАД, в Орехово-Зуеве – с А-108, в Старой Купавне построят съезды на Кудиновское шоссе.

Только на этапе строительства будет создано 80 тыс. рабочих мест для жителей. «Самое главное в этой трассе – расстояние между субъектами становится короче, – сказал Вячеслав Петушенко. – Здесь предусмотрены и экологические мероприятия, не только, где дома есть, а еще и в лесах, потому что это, в том числе, защита редких зверей. Будут везде стоять экраны».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 15.09.2021
Джонсон собирается сменить министра иностранных дел - The Times
0
25
15:22 15.09.2021
Сбер поможет реализовать Стратегию развития физической культуры и спорта
0
53
15:12 15.09.2021
В Специальном суде по Косову началось рассмотрение первого дела
0
73
15:05 15.09.2021
Светлана Разворотнева вынесла обсуждение ситуации с перестройкой гаража в хостел на ул Мельникова на новый уровень
0
83
15:00 15.09.2021
Подданный Швеции приговорен к трем годам тюрьмы по делу о шпионаже в пользу РФ
0
105
14:32 15.09.2021
За 5 лет в Крыму предотвращено 53 антироссийские акции "Меджлиса" - ФСБ
0
159
14:12 15.09.2021
Работа по созданию сверхтяжелой ракеты "Енисей" никогда не прекращалась - Рогозин
0
190
14:00 15.09.2021
Стратегические учения "Запад-2021" завершились на полигоне Мулино в Нижегородской области
0
189
13:47 15.09.2021
Сергей Собянин рассказал о модернизации Боткинской больницы
0
200
13:32 15.09.2021
ФСБ заявила о наличии связи "Меджлиса" со спецслужбами Украины
0
262

Возврат к списку