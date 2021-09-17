Цена газа в Европе может побить уже достигнутые рекорды в ближайшее время - Миллер
15:32 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на голубое топливо в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса, который состоялся 14-17 сентября в смешанном формате.
"Цены в Европе побили уже все возможные рекорды. И может быть даже еще в ближайшее время побьют и те, которые уже достигли", - сказал он.
На торгах 15 сентября стоимость голубого топлива росла на $150, несколько раз побила исторический рекорд, а в пике достигала почти $970 за 1 тыс. куб. м.
В настоящее время цена газа находится на уровне $770 за 1 тыс. куб. м.
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