Путин подписал указ о выплате блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда
16:00 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда по 50 тыс. рублей. Текст документа опубликован в пятницу на сайте Кремля.
"В связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни постановляю: произвести в 2021 году единовременную выплату в размере 50 000 рублей гражданам Российской Федерации, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья", - говорится в тексте указа.
В документе отмечается, что правительство РФ должно обеспечить финансирование расходов на эти выплаты, а также определить порядок и условия их осуществления. Указ вступает в силу со дня подписания.
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