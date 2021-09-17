Путин подписал указ о выплате блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда по 50 тыс. рублей. Текст документа опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"В связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни постановляю: произвести в 2021 году единовременную выплату в размере 50 000 рублей гражданам Российской Федерации, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья", - говорится в тексте указа.

В документе отмечается, что правительство РФ должно обеспечить финансирование расходов на эти выплаты, а также определить порядок и условия их осуществления. Указ вступает в силу со дня подписания.