Из-за ситуации в Афганистане Казахстан и Белоруссия будут наращивать силы в рамках ОДКБ
13:20 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Обязательно будут [участвовать]. Кстати, один из вопросов - практически все главы делегаций изъявили желание более тесно проводить работу по интеграции и синхронизации решений в области развития национальных военно-промышленных комплексов и тех стандартов, которые внедряются в вооруженных силах", - сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что страны ОДКБ в первую очередь благодаря развитию российского ВПК способны обеспечить надежную защиту границ. "В случае необходимости мы оперативно сможем наращивать необходимые силы и средства и быстро реагировать на вновь возникающие угрозы", - сказал Борисов.
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