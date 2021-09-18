Из-за ситуации в Афганистане Казахстан и Белоруссия будут наращивать силы в рамках ОДКБ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан и Белоруссия будут участвовать в наращивании сил и средств странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для реагирования на возможные угрозы, исходящие из Афганистана. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-1".



"Обязательно будут [участвовать]. Кстати, один из вопросов - практически все главы делегаций изъявили желание более тесно проводить работу по интеграции и синхронизации решений в области развития национальных военно-промышленных комплексов и тех стандартов, которые внедряются в вооруженных силах", - сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос.



Он отметил, что страны ОДКБ в первую очередь благодаря развитию российского ВПК способны обеспечить надежную защиту границ. "В случае необходимости мы оперативно сможем наращивать необходимые силы и средства и быстро реагировать на вновь возникающие угрозы", - сказал Борисов.

