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Подсчитаны 75% голосов на выборах в Госдуму

09:00 20.09.2021 Источник: РБК

По данным ЦИК после подсчета 75% протоколов, в Госдуму VIII созыва проходят пять партий:

«Единая Россия» набирает 49,06% голосов,

КПРФ — 20,01%,

ЛДПР — 7,61%,

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,39%,

партия «Новые люди» — 5,45%.

Эти партии на момент публикации преодолевают пятипроцентный барьер.

В одномандатных округах «Единая Россия» пока выигрывает 86,67% мандатов (196 мест). КПРФ — 6,67% (14 мандатов), СР — 3,12% (7 мандатов). ЛДПР, «Яблоко», «Родина», Партия Роста и «Гражданская платформа» берут по одному мандату.  РБК

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