Вспышка COVID-19 могла начаться в США еще в сентябре 2019 года, утверждают в КНР

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вспышка коронавируса нового типа могла начаться в США еще в сентябре 2019 года, что на пять месяцев раньше официальных данных американской стороны. Об этом говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном в среду на платформе ChinaXiv, принадлежащей Академии наук КНР.

"Исходя из выбранных для анализа 12 репрезентативных регионов в США, случай первого инфицирования с вероятностью 50% в основном мог иметь место между августом и октябрем 2019 года, что раньше по сравнению с официально объявленной датой первого подтвержденного случая в США - 20 января 2020 года", - утверждают авторы исследования.