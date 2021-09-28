0
0
184
НОВОСТИ

Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии "Форбс"

14:00 28.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, возглавил рейтинг самый богатых людей планеты. Это следует из опубликованных во вторник данных рейтинга журнала "Форбс", который обновляется в режиме реального времени.

По оценкам издания на 13:00 мск, состояние Маска составляет более 203,4 млрд долларов. Вторую строчку рейтинга занимает глава крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос с более чем 197 млрд долларов. На третьем месте находится генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, "Луи Виттон - Моэт - Хеннесси") Бернар Арно, заработавший 174,9 млрд долларов. В первой пятерке также располагаются один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс с 131 млрд долларов и глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого, по подсчетам "Форбс", превысило 126 млрд долларов.

Как в понедельник отметил журнал, Маск стал третьим человеком в мире, чье состояние достигло 200 млрд долларов.

В десятке самых обеспеченных людей мира также находятся основатели корпорации Google Ларри Пейдж (120,7 млрд долларов - 6-е место) и Сергей Брин (116,3 млрд долларов - 8-е место), седьмую позицию занимает один из основателей и руководителей корпорации Oracle по выпуску программного обеспечения Ларри Эллисон (119,6 млрд долларов). Среди них также оказались глава холдинга Berkshire Hathaway  Уоррен Баффет (101,5 млрд долларов) и владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани с состоянием в 98,6 млрд.

Агентство Блумберг в свою очередь оценивает суммарную стоимость активов Маска более чем в 213 млрд долларов. В списке самых богатых людей мира, который составляет агентство, Маск также занимает первую строчку и опережает Безоса.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 28.09.2021
Новый ректор Кабульского университета запретил женщинам учиться в вузе
0
14
15:12 28.09.2021
В Перми учитель заставил первоклассников совершать намаз - СМИ
0
77
15:00 28.09.2021
Повышение пенсий в РФ продолжится, деньги на индексацию заложены в проект бюджета - Путин
0
107
14:33 28.09.2021
Сбербанк помог казне
0
69
14:33 28.09.2021
29 школ Барнаула подключили сервис Сбера «Ладошки»
0
131
14:32 28.09.2021
Судимым хотят запретить работать таксистами
0
149
14:18 28.09.2021
Собянин присвоил статус технопарка двум предприятиям ГК «Ростех»
0
148
14:12 28.09.2021
Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии
0
196
13:57 28.09.2021
Война Азербайджана в Карабахе – освободительная, уверен представитель Бакинской епархии РПЦ Константин Поминов
0
189
13:47 28.09.2021
Проект School InstaVoice поможет московским школьникам подготовиться к ЕГЭ
0
171

Возврат к списку