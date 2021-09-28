Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии "Форбс"

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, возглавил рейтинг самый богатых людей планеты. Это следует из опубликованных во вторник данных рейтинга журнала "Форбс", который обновляется в режиме реального времени.

По оценкам издания на 13:00 мск, состояние Маска составляет более 203,4 млрд долларов. Вторую строчку рейтинга занимает глава крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос с более чем 197 млрд долларов. На третьем месте находится генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, "Луи Виттон - Моэт - Хеннесси") Бернар Арно, заработавший 174,9 млрд долларов. В первой пятерке также располагаются один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс с 131 млрд долларов и глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого, по подсчетам "Форбс", превысило 126 млрд долларов.

Как в понедельник отметил журнал, Маск стал третьим человеком в мире, чье состояние достигло 200 млрд долларов.

В десятке самых обеспеченных людей мира также находятся основатели корпорации Google Ларри Пейдж (120,7 млрд долларов - 6-е место) и Сергей Брин (116,3 млрд долларов - 8-е место), седьмую позицию занимает один из основателей и руководителей корпорации Oracle по выпуску программного обеспечения Ларри Эллисон (119,6 млрд долларов). Среди них также оказались глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (101,5 млрд долларов) и владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани с состоянием в 98,6 млрд.

Агентство Блумберг в свою очередь оценивает суммарную стоимость активов Маска более чем в 213 млрд долларов. В списке самых богатых людей мира, который составляет агентство, Маск также занимает первую строчку и опережает Безоса.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.