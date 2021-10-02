В Южной Корее стартовал проект "Русские сезоны"
16:30 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Наше сотрудничество и партнерство с "Русскими сезонами" многостороннее, и мы не первый раз выступаем с этим проектом. Он очень хороший, интересный, важный, подтверждающий наши многолетние культурные связи, и мы себя чувствуем не просто артистами на сцене, а представителями нашей страны и с радостью делимся нашим искусством с друзьями", - сказал Башмет на предшествовавшей выступлению пресс-конференции. Он добавил, что всего в рамках гастролей в этом году в Южной Корее состоятся шесть концертов, в которых, помимо российских артистов, примут участие и корейские солисты.
В свою очередь руководитель проекта "Русские сезоны" Алексей Лебедев заявил, что выступление "Солистов Москвы" будет не единственным подобным событием в этом году в Республике Корея. "Одно из волнительных мероприятий, которое мы уже готовим и которое, надеюсь, реализуется в ноябре этого года, - установка и открытие бюста выдающегося русского писателя Льва Николаевича Толстого", - отметил он.
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