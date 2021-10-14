Штраф за выброшенных питомцев поддержал комитет Госдумы по экологии
19:20 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Документ был внесен в Госдуму в июле, вторым автором инициативы выступил председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Так, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч рублей для должностных лиц, до 30 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния гражданам может грозить штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам - до 30 тысяч рублей, юридическим лицам - до 100 тысяч рублей.
Документ также вводит штрафы для владельцев приютов за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными. Для должностных лиц он может составить до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - до 30 тысяч рублей. За ненадлежащее обращение с бездомными животными гражданам грозит предупреждение или штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам - штраф до 15 тысяч рублей, юридическим лицам - до 50 тысяч рублей.
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